Командующий ООС доложил Зеленскому о ситуации на фронте

На совещании также присутствовал начальник Генерального штаба

Фото: facebook.com/pressjfo.news.

Командующий ООС генерал Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил – контролируемая", – доложил президенту Сырский во время совещания, состоявшегося 27 мая в Донецкой области.























Сообщается, что на совещании также присутствовал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак и представители силовых структур, привлеченные к участию в операции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел передовые позиции военных Вооруженных сил Украины в Станице Луганской и Счастье. Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с представителями временной контактной группы в Минске. Также были руководители СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников. Президента проинформировали о деталях предыдущих переговоров в Минске, позиций, которые отстаивали. Передали главе государства и списки пленных.

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