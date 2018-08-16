Командующий ООС: каждый обстрел врага получит адекватный ответ

Сегодня, 16:58

Наев заверил, что врагу дали четко понять – ни один обстрел не останется безнаказанным

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

На каждый обстрел боевиками позиций Объединенных сил будет дан адекватный ответ, чтобы противник четко понимал – такие действия не останутся безнаказанными. Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Уверяю, что Объединенные силы и в дальнейшем будут целенаправленно давать адекватный ответ на каждый случай обстрела со стороны оккупационных войск. Враг должен четко знать – ни один его выстрел не останется безнаказанным", – подчеркнул он.

По словам генерала, за три месяца с момента перехода от формата АТО к ООС удалось почти вдвое уменьшить количество и интенсивность вражеских обстрелов, в том числе с применением тяжелых вооружений.

"В мае оккупанты осуществили 1532 обстрела наших позиций, а в июле этот показатель снизился до 741 случая. Соответственно, снизилось количество обстрелов противником мирных населенных пунктов на территории Донбасса – с 22 в мае до 3 в июле", – подчеркнул Наев.

При этом генерал признал, что в августе оккупанты снова резко увеличили количество обстрелов.

Между тем в районе проведения Операции объединенных сил, помимо увеличения количества обстрелов со стороны оккупантов, фиксируется перемещение тяжелой военной техники боевиков. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Напомним, командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев ранее сравнил ООС с ферзем на шахматной доске

Больше читайте в материале на сайте "Сегодня": "Все мы являемся добровольцами": интервью с главой Объединенных сил Сергеем Наевым".
Донбасс, боевики, обстрелы, Наев
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"Сегодня"

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