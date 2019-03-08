Командующий ООС поздравил женщин-бойцов: Спасибо, что сменили модные каблуки на военные берцы

Наев поблагодарил за службу женщин из Королевской бригады

Сергей Наев. Фото: Данил Павлов, Сегодня

Командующий ООС поздравил женщин-бойцов: Спасибо, что сменили модные каблуки на военные берцы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/917/0dc/5c79170dc4653.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/917/0dc/5c79170dc4653.jpg 2019-03-08T14:29:16+02:00 Донбасс Наев поблагодарил за службу женщин из Королевской бригады

Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил женщин-военнослужащих механизированной бригады имени Короля Данила с Международным женским днем.

"Благодарю вас за то, что вы отказались сегодня от домашних очагов, сменили модные каблуки на военные берцы и находитесь тут, наравне с мужчинами защищаете Украину! Вместе с вами достигнем победы, вместе с вами выбьем врага с украинской земли, и вместе с вами добудем благосостояние для каждого украинца!" – говорится в его поздравлении.

Напомним, ранее сегодня Порошенко вручил награды женщинам-военным. Президент также рассказал, как изменились условия для военной карьеры женщин в Украине.

В целом Всемирный банк высоко оценил усилия Украины в борьбе с гендерным неравенством — наша страна набрала 78,75 балла из 100 возможных в свежем исследовании "Женщина, бизнес и закон 2019". В нем авторы исследования оценили, как права женщин защищаются на законодательном уровне в 187 странах мира.

"Сегодня" узнали, как в Украине продвигается борьба за равенство полов.

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