Комитет Рады по нацбезопасности проведет выездное заседание в Золотом

Мониторинговая миссия будет работать в рамках постоянно действующей группы для оперативного реагирования

/ Фото: Сегодня

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности сегодня, 5 ноября, едет в Золотое для проведения мониторинговой миссии. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации.

Цель миссии – выяснение текущего состояния дел. Отмечается, что миссия будет работать в рамках постоянно действующей группы для оперативного реагирования на изменение ситуации в зоне ООС и, в частности, на линии разведения сил и средств.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в районе разведения войск в Золотом заметили депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева. Нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что готовит по этому поводу обращение в СБУ, а также предлагает собрать группу депутатов и поехать в Золотое на бывшие позиции боевиков.

Также напомним, что 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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