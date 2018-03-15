Коммунальщики пригрозили курортным поселкам на Донбассе утопить их в отходах

Курортные поселки Мелекино и Белосарайская коса в Донецкой области внезапно лишились контейнеров для мусора и теперь понемногу начинают утопать в отходах.

"Думала просто забрали поменять", – рассказала жительница Мелекино, комментируя исчезновение контейнеров три дня назад.

Другие жители этих поселков признаются, что куда теперь выбрасывать мусор, они не знают, а если баки не вернут, то села очень быстро превратятся в свалки: "На улицу будем выносить. А куда? Вывозить некуда нам".

По словам мелекинских коммунальщиков, контейнеры убрали именно они, пытаясь бороться с неплательщиками – оказалось, что и Мелекино, и Белосарайская коса задолжали за вывоз мусора более 300 тысяч гривен.

В свою очередь, жители уверяют, что по квитанциям платят исправно, а давить нужно не на них, а на местных бизнесменов.

"Не платят эти вот, держат пансионаты. Частные пансионаты есть, мини пансионаты – они оформлены как дачи", – заверил житель Мелекино.

Выход из ситуации нашли в сельсовете – там предложили жителям села установить индивидуальные баки, которые позволят контролировать, кто платит за вывоз отходов, а кто нет.

"С условием того, что вывоз каждого контейнера будет оплачен. Пусть население на 5-10 человек, соседи собираются – поставьте нам мусорный контейнер, мы будем оплачивать его вывоз", – предложил Виталий Баклажков, глава коммунально-курортного предприятия мелекинского сельсовета.

Однако и эта идея понравилась не всем.

"Я же его за день не наполню. Месяц он будет стоять у меня там, вонять", – говорят жители села.

После этого в сельсовете в качестве альтернативы предложили подворовой сбор мусора, а тех, кто откажется, будут наказывать.

"Каждое конкретно домовладение будет иметь договор. И у этих людей будем забирать мусор. Те же, которые не будут заключать договоры, по всей видимости, будут подвержены административным взысканиям", – предположил Владимир Попович, глава Мелекинского сельсовета.

Тем временем, пока сельские власти решают, как убирать отходы, жители села угрожают попросту оставлять их посреди улицы.

Напомним, ранее в Украине решили ужесточить ответственность за несортированный мусор. С первого января сортировать его обязывает закон.

Закон о сортировке мусора действует в Украине с 1 января: он обязывает распределять в разные урны пластик, бумагу, стекло и органику.

За нарушение предусмотрен штраф – от 850 до 1700 гривен. Но закон не прописывает подробно, кто отвечает за штрафы, а кто – за переработку. Нет и структуры, которая бы это контролировала.