Концлагерь оккупантов: в Сеть слили фото тюрьмы "Изоляция" в Донецке

В Сети появились фото тюрьмы "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке. Боевики удерживают в ней украинских пленных.
Соответствующую информацию опубликовал журналист Александр Махов.
"Изоляция" – это бывший завод изоляционных материалов в оккупированном Донецке. Сейчас это тюрьма, где боевики держат пленных. О судьбе многих людей, которые здесь находятся – ничего неизвестно. Не исключено, что здесь могут быть и те украинские граждане, которые считаются пропавшими без вести", – написал он.
На фото, выложенных в анонимном Telegram-канале, видна территория "Изоляции", камеры заключенных и прогулочный дворик, обнесенный колючей проволокой.
"Но самое интересное – фото журнала посетителей пленных, где указано, как имена тех, кто посещает, так и имена пленных, к которым они приходят", – добавил Махов.
Подробнее о подпольной тюрьме "Изоляция" – читайте в материале "Сегодня".
Также мы публиковали историю донецкого журналиста Станислава Асеева, которого оккупанты незаконно удерживали в тюрьме.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк