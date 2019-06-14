Константиновка осталась без водоснабжения из-за аварии

Ремонтные бригады "Воды Донбасса" до утра восстановят работу водопровода

Фото: pexels.com

На Втором донецком водопроводе из-за изношенности системы произошла очередная авария.

Об этом в Facebook заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Из-за аварии уменьшен объем подачи воды в Славянске, Краматорске и Дружковке, а в Константиновке – полностью отсутствует.

"Очередная авария на Втором Донецком водопроводе – изношенная система не выдерживает давления. В Славянске, Краматорске и Дружковке уменьшены объемы подачи воды. Нет воды в Константиновке – она еще не успела дойти до города после устранения вчерашней аварии, как произошла новая", – говорится в сообщении.

Ремонтные бригады "Воды Донбасса" до утра восстановят работу водопровода.

"Но, в отличие от Славянска, Краматорска и Дружковки, в Константиновке вода будет не раньше чем через 12:00 после завершения восстановительных работ", – подчеркнул он.

Он пообещал организовать подвоз воды для населения.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил решить проблему с водоснабжением на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса.

После попадания химикатов в реку Рось в Винницкой области утром 11 июня жителям Белой Церкви и Умани разрешили использовать воду – после исследования проб возобновили работу насосно-фильтровальной станции. Все показатели состава воды – в норме.

Теперь ее можно пить людям, поить ею животных, а также купаться на местных пляжах. Специалисты уверяют, что анализы будут делаться и в дальнейшем.

Исследования воды на границе Винницкой и Киевской областей также засвидетельствовали, что все показатели соответствуют утвержденным нормам. Кроме того, накануне были отобраны дополнительные пробы, которые направили в лаборатории Киева и Харькова для определения содержания в них гербицидов и фунгицидов.

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