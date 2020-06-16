Константиновка получила современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Аппараты отправлены в больницы, которые нуждаются в них больше всего

11 июня Фонд Рината Ахметова совместно с SCM передали врачам Константиновской инфекционной больницы два аппарата искусственной вентиляции легких. Это часть крупнейшей партии ИВЛ, привезенной в Украину с начала эпидемии. 32 аппарата из 200, закупленных Фондом, были доставлены в страну в начале июня. Они распределены между опорными больницами шести областей.

"Аппараты отправлены в больницы, которые нуждаются в них больше всего. Туда, где современных аппаратов ИВЛ еще не было, но есть пациенты, которым они могут спасти жизни", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Секретарь Константиновского городского совета Юрий Разумный отметил, что COVID-19 стал для всего человечества проблемой, справиться с которой можно только совместными усилиями и поблагодарил Фонд Рината Ахметова за то, что помогает медикам Украины бороться с эпидемией.

"Очень много организаций принимают участие в ликвидации последствий или предупреждении негативных последствий этой болезни. Но наиболее эффективной и своевременно реагирующей на те вызовы, которые стоят перед нашей страной, в том числе на фронте борьбы с COVID-19, является Фонд Рината Ахметова. Большое спасибо!" – сказал Юрий Разумный.

Заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации Александр Педенко также отметил беспрецедентные масштабы помощи, которую региону оказывает Ринат Ахметов и особо подчеркнул важность передачи аппаратов искусственной вентиляции легких:

"Необходимость в современных аппаратах ИВЛ, которые помогают больным в выздоровлении, была и в Константиновской больнице, которая раньше имела только портативные аппараты. Теперь тут есть и стационарные. Такие же аппараты были получены медиками Краматорска, Бахмута, Мирнограда. Спасибо за вашу работу!".

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Представитель SCM в Донецком областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков рассказал о большой работе, проделанной Фондом Рината Ахметова ради помощи Украине.

"Правительства всех стран мира ведут борьбу за это оборудование. Сами медики признают, что сегодня практически невозможно купить высококачественные аппараты ИВЛ, поскольку они всем необходимы. Но Фонд Рината Ахметова справился с этой задачей", – отметил Александр Вишняков.

После этого он вручил сертификаты на медицинскую одежду, которую сошьют каждому врачу по индивидуальному спецзаказу.

"Эта встреча с Фондом Рината Ахметова для нас не первая, но особенная. Мы получили аппараты ИВЛ. Заболевание, с которым мы боремся, имеет особенности и дает осложнения на систему органов дыхания, при которых вентиляция легких обязательна. Те аппараты, которые есть в хирургических стационарах и отделениях реанимации, не приспособлены к такой работе. Сейчас мы получаем аппараты, соответствующие требованиям времени. Это фактически компьютеры, которые помогают доктору дать правильный режим вентиляции больного, правильное наблюдение, правильный мониторинг", – сказала главный врач КНП "Инфекционная больница г. Константиновки" Надежда Шейченко.

По словам Надежды Васильевны, врачи, работающие в возглавляемом ею медучреждении, уже готовы к работе с современными аппаратами ИВЛ. Константиновские инфекционисты прошли онлайн-обучение у ведущих экспертов Украины в области искусственной вентиляции легких.

"Наши специалисты научились работать именно с этими аппаратами. Искренне благодарна Фонду за сотрудничество, за понимание, за то, что не забывают маленькие больнички", – добавила Надежда Шейченко.

Вебинар для медиков был организован Фондом Рината Ахметова совместно с МОЗ. Участниками первой конференции стали более 800 врачей со всех регионов страны.

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Дистанционно обучаться помогает и сериал "Как работают аппараты ИВЛ", созданный Фондом Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации. Количество просмотров превышает 170 тысяч.

Фонд Рината Ахметова с самого начала эпидемии помогает медикам Донецкой области справиться с вызовом. В опорные больницы Мариуполя, Селидово, Краматорска, Константиновки, Покровска, Волновахи, Славянска, Бахмута, Авдеевки и других городов шахтерского края передаются экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и оборудование для больниц и лабораторий.

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