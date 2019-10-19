Конституционный суд решит, открывать ли дело по законах об особом статусе Донбасса: названа дата

/ Фото: Тимофеев Игорь

Конституционный суд Украины (КС) 22 октября будет решать, открывать ли производство по представлению 53 депутатов о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии. Об этом сообщила пресс-служба КС.

Как написали в ведомстве, речь идет о законах "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Текст конституционного представления размещен на сайте суда в рубрике "На рассмотрении суда". В настоящее время осуществляется обработка Секретариатом КС.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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