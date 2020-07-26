Контролировать режим прекращения огня на Донбассе будут ветераны – штаб ООС

Это позволит не отвлекать личный состав от боевых задач и предупредить возможные провокации

Дополнительный контроль за прекращением огня на Донбассе будут обеспечивать украинские военные с большим боевым опытом, в том числе, и миротворческих миссий ООН. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Начиная с 00:01 27 июля, на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", – говорится в сообщении штаба

Такие меры, по замыслу штаба, позволит не отвлекать личный состав от боевых задач и предупредить возможные провокации.

"Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие", – отметили в штабе ООС.

Кроме контроллеров, к военным также хотят допустить и журналистов. Военные хотят привлечь съемочные группы украинских и иностранных съемочных групп к работе на линии разграничения.

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"С целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ. Также штаб операции возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя", – сообщает штаб ООС

Напомним, несмотря на достижение соглашения о новом перемирии на Донбассе, оккупанты продолжают обстрелы и 24 июля снова нарушили Минские соглашения, применив запрещенное вооружение. Сутками ранее российские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, также с применением нарушающего "Минск" оружия.

А по данным разведки, на предыдущей неделе – с 13 по 19 июля – российские оккупационные войска понесли серьезные потери на Донбассе.

Больше о ситуации на линии соприкосновения смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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