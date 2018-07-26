Контрразведка разоблачила военнослужащего, который сотрудничал с боевиками

Украинские контрразведчики разоблачили военнослужащего ВС Украины, который выполнял указания и сотрудничал с боевиками "ДНР". Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В средине июля Военный контрразведкой СБУ из состава Объединенных сил при содействии командования воинской части разоблачено военнослужащего ВС Украины, который "сливал" боевикам информацию о действиях и позициях ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, а также похищал и продавал военное имущество", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-центре, 24-летний "контрактник" через соцсети передавал боевикам "ДНР" сведения по позициям и военной техники ВС Украины в районе проведения ООС, указывая GPS координаты их местонахождения. Кроме того, он планировал перейти на сторону "ДНР".

"По материалам военной контрразведки 23 июля 2018 года следователями Волновахского отдела полиции ГУНП в Донецкой области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины – "Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества , а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением", – отметили в ООС.

На данный момент продолжается досудебное следствие. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Не так давно в Луганской области украинские правоохранители задержали боевика так называемой "народной милиции" "ЛНР".

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во время отработки мер по противодействию международному терроризму выявили механизм незаконной легализации на территории нашей страны членов террористических группировок.