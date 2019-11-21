Контрразведка СБУ пресекла попытку вербовки и шантажа украинской чиновницы в "ЛНР"

Сначала боевики заставили чиновницу согласиться на конфиденциальное сотрудничество

/ Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила вовлечение украинской чиновницы в антигосударственную деятельность в пользу так называемого "МГБ ЛНР".

Об этом заявляет пресс-центр СБУ на своем сайте

"Правоохранители установили, что представители "спецслужбы" террористов задержали руководительницу структурного подразделения одного из областных государственных учреждений на КПВВ "Станица Луганская". Женщина по семейным делам пыталась попасть во временно оккупированный Луганск. Боевиков заинтересовал тот факт, что по роду профессиональной деятельности она имеет доступ к актуальной информации по экономической и социально-политической ситуации в Луганской области", – говорится в сообщении.

Боевики применили психологическое давление и шантаж, а также угрожали блокировать женщине посещение близких на оккупированной территории. Так они заставили чиновницу согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

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"После возвращения на контролируемую государством территорию госслужащая стала объектом внимания контрразведчиков СБУ. Проверка показала, что она не собиралась совершать никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", – отметили в ведомстве.

СБУ напоминает о фактах вербовки украинцев разведывательными органами России и боевиками на временно оккупированной территории.

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"Чтобы заставить украинцев совершить государственную измену, враг применяет широкий арсенал средств воздействия: от уговоров к насильственным действиям", – резюмируют в спецслужбе.

Украинская спецслужба напоминает украинцам, что сотрудничество с оккупантами и шпионство наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Однако в случае своевременного сообщения украинским правоохранителям о вербовке спецслужбами РФ, человек освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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