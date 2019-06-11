Контрразведка СБУ разоблачила осужденного, завербованного россиянами: видео

Среди заключенных, переданных Украине, оказался "засланный" лазутчик

На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов". Фото: СБУ

Среди заключенных, переданных Украине из колоний оккупированного Донбасса, оказались люди, которые были завербованы оккупантами. Их сумели разоблачить контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с работниками Государственной уголовно-исполнительной службы.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, во время проверочных мероприятий спецслужбы обнаружили "посланцев" так называемого "МГБ ЛНР".

"Оперативники выяснили, что условием перемещения осужденных из ОРДЛО в исправительные учреждения в Украине было подписание обязательств о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" квазиреспублик", – говорится в сообщении.

В частности, после освобождения из мест заключения от завербованных требовали собирать информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских воинских подразделений.

"Чтобы вынудить осужденных к противоправной деятельности террористы применяют методы физического и психологического давления, создавая им нестерпимые условия содержания. Кроме того, по словам осужденных, особенно жестокие издевательства приходится переносить тем, кто не является уроженцем Донецкой и Луганской областей и открыто заявляют о своей проукраинской позиции", – подчеркнули в спецслужбе.

В частности, жесткие наказания назначались за использование украинского языка и личные вещи с государственной символикой.

"Не единичными были случаи отработки так называемым "спецназом МГБ" силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных", – добавили в СБУ.

Осужденные подробно рассказали украинским оперативникам об обстоятельствах их вербовки. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, как прошла передача осужденных из ОРДЛО в Украину. Также мы писали о том, что Киев требует возврата с оккупированных территорий, а также из России и Крыма 113 украинцев. В Министерстве юстиции Украины подчеркнули, что россияне своими действиями нарушают нормы международного гуманитарного права.

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