Контрразведка вывела из "ДНР" экс-боевика: что он рассказал

Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР". Он предоставил важные показания о российской вооруженной агрессии и военном обеспечении РФ боевиков "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Реклама

"Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону", – говорится в сообщении.

Как отмечается, проверка СБУ подтвердила, что задержанный не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Показания боевика. Источник: СБУ

"Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывшего боевика освободили от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в СБУ.

В тренде Прокурор Хмельницкой области умер от COVID

Ранее мы сообщали, что контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика из "группы Беса", который принимал участие в пытках украинских военных и мирных жителей на временно оккупированных районах Донбасса.

Реклама

Также напомним, следователи СБУ объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года во время обмена пленными украинцу, уличенному в пытках соотечественников во время содержания в так называемой ДНР.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама