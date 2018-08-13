На Донбассе засекли украинцев с паспортами РФ, которые могли готовить провокации на День Независимости

Сегодня, 12:47

СБУ просит Администрацию президента лишить нарушителей гражданства Украины

Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил
Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил

Правоохранители Объединенных сил разоблачили граждан с паспортами двух государств, которые пытались проникнуть в район проведения ООС.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В конце июля 2018 года сотрудники военной контрразведки СБУ, представители Национальной полиции и бойцы Нацгвардии из состава Объединенных сил разоблачили четырех граждан Украины, которые пытались проникнуть в район проведения ООС, имея при себе тщательно скрытые паспорта граждан Российской Федерации. При этом у одного из них документы были оформлены на разные имени и фамилии.

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При проведении фильтрационных мероприятий контрразведчики СБУ установили, что трое граждан Украины, уроженцев Донецкой области, длительное время находясь на территории России, в 2014 и 2015 годах добровольно получили паспорта граждан страны-агрессора и скрывали этот факт.

Еще один "земляк" в 2010 году получил гражданство Украины, сменил фамилию и имя, написал обязательство об отказе от гражданства Российской Федерации в течение двух лет. Однако взятое на себя обязательство не выполнил.

Правоохранители не исключают, что эти лица могли быть направлены на мирную территорию Украины кураторами из соседнего государства для организации и проведения акций, направленных на дестабилизацию ситуации накануне праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины.

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Теперь контрразведчики принимают меры, направленные на установление действительных намерений лиц, пытавшихся проникнуть в район проведения операции Объединенных сил.

По фактам выявленных нарушений действующего законодательства Украины, в частности ст. 4 Конституции и ст.2 Закона "О гражданстве Украины", Государственная миграционная служба Украины по материалам военной контрразведки СБУ инициировала перед Администрацией президента рассмотрение вопроса о лишении нарушителей гражданства Украины, говорится в сообщении.

Напомним, на днях россиянин снимал позиции ВСУ на Донбассе, но попался украинским военным. По его словам, он прибыл путешествовать и приехал в Украину из далекого Сургута.

Также напомним, ОБСЕ опубликовала видео, на котором дрон зафиксировал колонны российских грузовиков. Они 7 августа в ночное время несколько раз пересекали границу РФ с Украиной на Донбассе по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных пунктов.
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Источник:

"Сегодня"

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