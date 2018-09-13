Координатор ОБСЕ рассказал о своих встречах с пленными украинцами

Сегодня, 18:18

По словам представителя ОБСЕ, все пленники просили только одного – обмена


Координатор по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе Тони Фриш, который встретился с украинскими пленниками на оккупированном Донбассе, рассказал, что все они просили лишь об одном – скорейшем обмене.

Также он добавил, что считает эти встречи значительным шагом вперед. В то же время, он отказался рассказать, о чем именно говорил с пленными и назвал лишь несколько имен тех, с кем у него были встречи: Александр Кориньков, Сергей Глондар и Богдан Пантюшенко, а также пленный украинский журналист Станислав Асеев.

"Я счастлив, что получил доступ к удерживаемым лицам, к определенному количеству. И что я имел возможность говорить с ними в соответствии с международными стандартами", – заявил он.

Также Фриш отметил, что он настаивает на выполнении двух требований: как можно скорее провести обмен и взаимодействовать в процессе поиска и идентификации местоположения людей, пропавших без вести.

"Это самое главное задание на ближайших два месяца", – резюмировал он.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что украинская сторона подавала список из 17 людей, которых требовалось посетить в первую очередь.

"И если в Донецке оккупированном господину Фришу дали возможность, то в Луганске ситуация абсолютно иная: ему показали, как он правильно сказал, тех, кто там содержится. Криминал, осужденные к 14 годам. Но наших военных, которых два года держат в полной изоляции, и у нас есть основания думать, что их страшно пытают, ему не показали!" – подчеркнула она.

Стоит отметить, что, по информации Службы безопасности Украины, на Донбассе незаконно удерживают 113 украинцев.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала доклад и признала, что пленных украинских воинов содержали в унизительных условиях и зачастую пытали.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что после исследования врачами пленников, освобожденных  с Донбасса, были подтверждены факты пыток, а также сексуального насилия.
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"Сегодня"

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