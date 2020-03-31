Коронавирус на Донбассе: Франция и Германия указали на манипуляции боевиков

Боевики на Донбассе под предлогом якобы защиты от распространения коронавируса мешают работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии и Франции Хайко Мааса и Жан-Ив Ле Дриана, сообщает DW.

Как указали дипломаты в совместном заявлении, наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а "пандемия COVID-19 не должна становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач".

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Как отмечается, министры "очень озабочены" ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.

Напомним, с 21 мартабоевики закрыли все подконтрольные им пункты пропуска на Донбассе. Украина ограничила проезд в зону боевых действий на Донбассе с 28 марта.

Тем временем Россия продолжает поставки на Донбасс боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы. В частности, с начала марта на временно оккупированные территории из России доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тысяч тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты.

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