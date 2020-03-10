Коронавирус на Донбассе: под подозрение попал автобус из Москвы

На Донбассе, где ранее обнаружили женщину, у которой подозревают коронавирус, пассажиров, ехавших с ней в автобусе из Москвы, отправили на карантин в одну из больниц Горловки.

Как сообщили в "Минздраве" так называемой ДНР, людей отправили на карантин из-за того, что в автобусе ехал человек, недавно вернувшийся из Китая.

Также мы сообщали о том, что 9 марта на границе оккупированных районов Донбасса с Россией была госпитализирована женщина с повышенной температурой, прибывшая из Китая.

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"При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемиологического анализа данный случай был определен как подозрительный на коронавирус", – говорится в сообщении.

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Женщину отправили под медицинское наблюдение в инфекционное отделении одной из больниц. По состоянию на утро 10 марта у нее отметили температуру 37,2, однако других симптомов заболевания не обнаружили.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине первый случай заражения вирусом зафиксировали у жителя Черновцов, который с женой вернулся с отдыха из Италии. Сейчас его состояние стабильное, однако симптомы до сих пор сохраняются.

А рядом с Закарпатьем инфекцию обнаружили еще у одного человека. Случай заражения зафиксировали в словацком городе Кошице, что в 100 километрах от Ужгорода.

В свою очередь в ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции. Для полного излечения от болезни может потребоваться несколько недель.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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