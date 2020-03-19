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Коронавирус на Донбассе: пограничники озвучили требования для пересечения КПВВ

19 марта, 09:57

Сергей Мартынец

В ГПСУ рассказали, что нужно людям, чтобы пройти через КПВВ

В Украине зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. В связи с этим на Донбассе ввели ограничения на пересечение линии разграничения. Однако пограничники рассказали, что необходимо для перехода через контрольно-пропускные пункты входа/выхода.

В Госпогранслужбе отмечают, что пассажиропоток уменьшился почти на 90%. Но, тем не менее, определенное количество граждан прибывает на КПВВ, чтобы уточнить порядок пересечения линии разграничения во время действия ограничений.

"Подчеркиваем, что ограничительные меры введены для минимизации количества пересечений линии разграничения с целью нераспространения болезни COVID-19. Соответственно, проследовать на временно оккупированную территорию Украины или на контролируемую территорию можно только при наличии регистрации места жительства на такой территории и после соответствующего температурного скрининга и осмотра медицинским работником", – говорится в сообщении.

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Пограничники отмечают, что иногда у граждан возникают критическая необходимость перехода через КПВВ. При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть в КПВВ с соответствующими подтверждающими документами. В таких случаях решение о пропуске через линию разграничения принимает исключительно командующий Объединенными силами индивидуально в каждой ситуации.

Смотрите на инфографике, что нужно в экстренных случаях для прохода КПВВ.

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Как сообщали новости "Сегодня", Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказывала о коронавирусе на Донбассе. По ее словам, на оккупированных территориях сейчас нет тестов для определения COVID-19, и врачи просто не могут установить этиологию пневмонии и болезней.

Недавно в Красном Кресте заявляли, что коронавирус несет большую угрозу населению Донбасса. Глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт отмечала, что система здравоохранения может не обеспечить нужной защиты для жителей региона.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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пограничники Донбасс коронавирус КПВВ

Источник: Сегодня

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