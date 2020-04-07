Коронавирус на оккупированном Донбассе: стало известно о первой смерти

Первую смерть пациента с COVID-19 подтвердили в Амвросиевке

В Донецкой области, в больнице оккупированной Амвросиевки, умер мужчина, инфицированный коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении сайта Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, по состоянию на 7 апреля, оккупационная "администрация" признала наличие шести больных коронавирусом, однако настаивала на отсутствии летальных случаев.

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По данным министерства, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако боевики продолжают подвергать граждан опасности, скрывая реальную картину.

В то же время, по данным украинских чиновников, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, инфицированный коронавирусом, но этот факт замалчивается, а медицинская документация изъята.

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По информации министерства, на 7 апреля оккупанты признали 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и еще пять в Севастополе, хотя реальное количество инфицированных значительно большее.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на оккупированной территории Луганской области боевики "закрыли" два города – они запретили въезд и выезд из Красного Луча (Хрустального) и Антрацита.

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