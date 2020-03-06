Коронавирус наступает: на Донбассе ограничат въезд с оккупированных территорий

В штабе ООС предупредили о возможном запрете на въезд людей через КПВВ

В связи с распространением вирусных заболеваний на оккупированном Донбассе, которые могут быть вызваны коронавирусом, будет ограничен пропуск людей через контрольные пункты въезда-выезда.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ с временно оккупированных территорий с 07:00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения на пересечение", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что все желающие пересечь КПВВ будут проходить осмотр и измерение температуры, а "в случае обнаружения признаков коронавирусной инфекции к ним будут применяться ограничительные меры".

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Граждан Украины с регистрацией на территории, подконтрольной правительству страны, в случае подозрения на коронавирус "будут доставлять в лечебное учреждение", и для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным персоналом.

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"В случае выявления признаков коронавирусной инфекции у лиц, следующих с временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству территории, таким лицам не будет разрешен проход (проезд) через КПВВ", - предупредили в штабе ООС.

Граждан, проживающих на подконтрольной правительству территории, призвали без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

"Сообщаем, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях российско-оккупационные администрации не смогут взять ситуацию под контроль из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Черновцах и Черновицкой области был объявлен карантин – прекратились занятия в вузах и школах, а также рекомендовано прекратить работу детских садов и запретить массовые мероприятия.

Стоит напомнить, что Минздрав предупредил – в Украине могут ограничить проведение массовых и спортивных мероприятий, а также закрыть школы, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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