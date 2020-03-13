Аваков заявил о 12 случаях коронавируса в Горловке: в зоне ООС вводят жесткие ограничения

По данным главы МВД, несколько случаев коронавируса подтвердили на оккупированной территории

На Донбассе, в оккупированной Горловке, зафиксировано 12 случаев инфицирования коронавирусом. Украина введет жесткие ограничения на пересечение линии разграничения.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на выездном заседании Кабинета министров.

"Сейчас мы имеем информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке", – сказал он.

Аваков подчеркнул, что, "если гражданин Украины проживает в Горловке, то есть на неподконтрольной нам, оккупированной территории, и имеет там регистрацию – он не может быть пропущен на территорию свободной Украины, пока действует карантин".

"Мы предлагаем пропускать граждан, которые имеют регистрацию на не оккупированных территориях", – заявил он. В тренде Боевики утихли, но без потерь не обошлось: как прошли сутки на Донбассе

Напомним, ранее на Донбассе, где ранее обнаружили женщину, у которой подозревают коронавирус, пассажиров, ехавших с ней в автобусе из Москвы, отправили на карантин в одну из больниц Горловки.

Отметим, что 12 марта инфекцию зафиксировали у двух украинцев – в Черновицкой и Житомирской областях.

Стоит добавить также, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.

Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

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