Коронавирус в Славянске: люди массово отказываются от самоизоляции

В Славянске многие контактные лица с зараженными коронавирусом отказываются находиться на самоизоляции, которую нужно проходить с установленным приложением "Дия". Об этом сообщил на брифинге Славянский городской голова Вадим Лях, пишут Донецкие новости.

"Наблюдая ситуацию, которая происходит в городе, понимая, что сегодня стоит жаркая погода, и уже сегодня сталкивается наша полиция и эпидемиологи с некоторыми проблемами, решили, и я от себя лично, написать письмо на имя Ляшко и Степанова (главный санврач Виктор Ляшко и глава МОЗ Максим Степанов, – ред.)", – сообщил Лях.

Мэр города считает необходимым ужесточить ответственность людей, которые находятся на самоизоляции.

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"Что мы наблюдаем сегодня в городе – такая ситуация и по области, и по всей стране. Люди, которые приезжают из-за рубежа, подписывают документ, что они добровольно идут на самоизоляцию. Когда они приезжают, они становятся на учет. И полиция может применять к ним штрафные санкции, это дисциплинирует людей", – рассказал мэр Славянска.

Однако, по его словам, многие люди из числа контактных лиц отказываются подписывать такой документ. Если документа нет, человек может и не идти на самоизоляцию. Многие люди, контактировавшие с приехавшими из-за рубежа зараженными коронавирусом, постоянно выходят на улицу и посещают различные учреждения.

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"И с ними работа очень усложнена. Я думаю, акцент надо смещать именно на работу с этой группой людей", – подытожил Лях.

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