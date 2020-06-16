Українська
$ 26,84
30,21
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Коронавирус в Славянске: люди массово отказываются от самоизоляции

16 июня, 16:06

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Местные жители не подписывают соответствующие документы

В Славянске многие контактные лица с зараженными коронавирусом отказываются находиться на самоизоляции, которую нужно проходить с установленным приложением "Дия". Об этом сообщил на брифинге Славянский городской голова Вадим Лях, пишут Донецкие новости.

"Наблюдая ситуацию, которая происходит в городе, понимая, что сегодня стоит жаркая погода, и уже сегодня сталкивается наша полиция и эпидемиологи с некоторыми проблемами, решили, и я от себя лично, написать письмо на имя Ляшко и Степанова (главный санврач Виктор Ляшко и глава МОЗ Максим Степанов, – ред.)", – сообщил Лях.

Мэр города считает необходимым ужесточить ответственность людей, которые находятся на самоизоляции.

Реклама

"Что мы наблюдаем сегодня в городе – такая ситуация и по области, и по всей стране. Люди, которые приезжают из-за рубежа, подписывают документ, что они добровольно идут на самоизоляцию. Когда они приезжают, они становятся на учет. И полиция может применять к ним штрафные санкции, это дисциплинирует людей", – рассказал мэр Славянска.

Однако, по его словам, многие люди из числа контактных лиц отказываются подписывать такой документ. Если документа нет, человек может и не идти на самоизоляцию. Многие люди, контактировавшие с приехавшими из-за рубежа зараженными коронавирусом, постоянно выходят на улицу и посещают различные учреждения.

В тренде
На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранены четверо военнослужащих

"И с ними работа очень усложнена. Я думаю, акцент надо смещать именно на работу с этой группой людей", – подытожил Лях.

Отметим, что в Украине за нарушение правил карантина можно получить серьезный штраф. Мы уже рассказывали, в каких случаях украинцев могут оштрафовать.

Реклама

Также сайт "Сегодня" разбирался, что делать, если вас остановила полиция, и можно ли оспорить штрафы в суде.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин славянск самоизоляция

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в Луганске
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в ЛуганскеУкраина
В оккупированном Донецке сожгли флаг России: боевики ищут
В оккупированном Донецке сожгли флаг России: боевики ищут "виновника"Донбасс
РФ ведет активные военные поставки на Донбасс: в ОБСЕ озвучили детали
РФ ведет активные военные поставки на Донбасс: в ОБСЕ озвучили деталиДонбасс
На Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ: что происходит в
На Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ: что происходит в "Л/ДНР"Донбасс
Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение Киева
Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение КиеваПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять