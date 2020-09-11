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Коронавирус в ВСУ: количество зараженных растет

11 сентября, 15:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На изоляции находятся более 700 военных

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 10 сентября, зафиксировали 35 новых случаев коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 640 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 1478 человек, летальных случаев – 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 716 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 77 человек.

Сообщается, что четыре человека из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 31 человек.

Ранее мы сообщали, что у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

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Сообщается, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.

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Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Донбасс статистика ВСУ инфекция военнослужащие заражение коронавирус COVID-19
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