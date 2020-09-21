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Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки

21 сентября, 14:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 20 сентября, зафиксировали 18 новых случаев коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 720 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 1769 человек, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 681 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 75 человек.

Сообщается, что десять человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 8 человек.

Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

Также напомним, у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

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Сообщается, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Донбасс статистика ВСУ инфекция военнослужащие заражение коронавирус COVID-19
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