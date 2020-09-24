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Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели десятки военных

24 сентября, 10:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 23 сентября, зафиксировали 57 новых случаев коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 645 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 1967 человек, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 791 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 180 человек.

Сообщается, что 14 человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 43 человека.

Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

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Также напомним, у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

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Сообщается, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Также мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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