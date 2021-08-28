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Коротко и по делу. Боевики обстреляли Авдеевку, чтобы сорвать встречу Зеленского и Байдена – все подробности

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
28 августа, 19:03
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В результате вражеских обстрелов пострадали восемь украинских военных
Мирное урегулирование на Донбассе наскоро не получится - боевики хотели сорвать визит президента в США / Фото: коллаж "Сегодня"
Мирное урегулирование на Донбассе наскоро не получится - боевики хотели сорвать визит президента в США / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 28 августа, боевики обстреляли Авдеевку – в результате восемь человек получили осколочные ранения. Вероятно боевики пытались сорвать визит президента Владимира Зеленского в США, для встречи с американским лидером Джо Байденом.

"Укрзализныця" отменила поезда

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Из-за обстрела железнодорожной станции Авдеевка с неподконтрольной Украине территории изменилось расписание поездов. Движение составов в Донецкой области на станции ограничено, пассажиры и сотрудники станции Авдеевка эвакуированы в укрытие.

"По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций Покровск и Очеретино", – говорится в сообщении УЗ.

Последствия обстрела Авдеевки/Штаб ООС
Последствия обстрела Авдеевки/Штаб ООС / Фото: Facebook

Открыто уголовное дело

По факту обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки открыто уголовное производство. Авдеевку обстреляли с неподконтрольной территории из минометов 120-го калибра и артиллерии 122-го калибра. Использование этих видов вооружения запрещено Минскими договоренностями.

"Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта", – считают в ООС.

Боевики все еще стреляют

Вооруженные формирования Российской Федерации 28 августа продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников. Сначала Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook сообщила, что в результате ранения получили трое военнослужащих. Однако впоследствии украинская сторона в ТКГ уточнила данные – ранены восемь бойцов. Военные получили осколочные ранения.

"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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Авдеевка пострадала от обстрела
Авдеевка пострадала от обстрела / Фото: Facebook

Боевики хотели сорвать встречу Зеленского и Байдена

Украинская сторона ТКГ и МИД направили ноты о нарушениях на Донбассев ОБСЕ. В то же время, пока не планируется внеочередное заседание Подгруппы по безопасности.

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"Задачей противника было спровоцировать нас на неадекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить о "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать соответствующие переговоры Президента Украины с Президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в таком урегулировании", – говорится в сообщении.

Провал "Нормандской четверки"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что "Нормандской четверке" не удастся достичь ощутимого прогресса, так как президент России Владимир Путин не готов к миру.

Также он пришел к выводу, что мирное урегулирование на Донбассе наскоро не получится. По мнению Яценюка, Москва должна не только уйти с оккупированных территорий Украины, но и заплатить за все убытки, причиненные нашей стране и украинским гражданам.

"Россия просто так не уйдет ни из Донецкой и Луганской областей, ни из Крыма. Лишь под давлением принуждения со стороны Украины и международного сообщества", – написал лидер "Народного фронта".

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На месте работали пожарные / Фото: пресс-служба ООС
На месте работали пожарные / Фото: пресс-служба ООС

Год режима прекращения огня

27 июля 2020 года вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должны соблюдать до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

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