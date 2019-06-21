Корректировщик боевиков, из-за которого погибли 30 жителей Мариуполя, получил 9 лет тюрьмы

Еще 117 горожан получили ранения

Фото: Сегодня

Приморский районный суде Мариуполя назначил наказание в виде 9 лет за решеткой корректировщику огня террористов, в результате деятельности которого в январе 2015 года погибли 30 жителей города и 117 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, местный житель передавал боевикам "ДНР" данные о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины, принимавших участие в антитеррористической операции, для дальнейшего использования террористами во время артиллерийских обстрелов позиций украинских военных.



"В частности, 23 и 24 января 2015 года злоумышленник, находясь в Орджоникидзевском районе Мариуполя, получил по телефону от террористов задачи по уведомлению координат мест дислокации военной техники ВСУ в районе местного аэропорта. Во исполнение указанной задачи мужчина в тот же день передал по телефону одному из боевиков указанные данные и на следующий день сообщил террористам о результатах осуществленного последним артиллерийского обстрела микрорайона "Восточный" Орджоникидзевского района Мариуполя", – говорится в сообщении.



В прокуратуре напомнили, что в результате преступного "сотрудничества" корректировщика с боевиками погибли 30 местных жителей и еще 117 получили ранения. Также значительные разрушения потерпела инфраструктура микрорайона.



44-летний местный житель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, министр обороны Украины Степан Полторак четко дал понять, что украинская армия будет отвечать врагу на обстрелы ответным огнем. Об этом он сказал журналистам в Харькове, комментируя инициативу представителя Украины в Трехсторонний контактной группе не отрывать огонь.

Он объяснил, что ВСУ первыми не открывают огонь и четко придерживаются договоренностей в Минске.

Напомним, 21 июня украинские военнослужащие девять раз попали под обстрелы на Донбассе, сообщили в вечерней сводке пресс-центра Операции Объединенных сил. Враг применял, в том числе, запрещенные "Минском" минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, стало известно о том, что боевики на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются.

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