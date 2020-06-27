Самодельные защитные костюмы и дырявые капсулы: как в ОРДЛО борются с коронавирусом

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей тесты на коронавирус делают лишь единицам из-за их дефицита. Кроме того, в ОРДЛО как никогда начал ощущаться дефицит профессиональных медиков. Об этом сайту "Сегодня" рассказали опрошенные нами медики, работающие в больницах оккупированных городов. С ними мы пообщались на условиях анонимности. Все они отказались называть свои имена, мотивируя это тем, что подписали документы о неразглашении данных о коронавирусе.

"У нас был случай, когда в больницу приехала женщина, которая честно призналась, что ранее в частной клинике ей поставили диагноз COVID-19. Я так поняла, что у нее что-то не сложилось с вызовом скорой помощи, поэтому приехала сама с температурой под 39 градусов. В итоге была госпитализирована, но не в нашу больницу. Я видела, как с ней общалась главврач, на лице у которой была лишь обычная трехслойная медицинская маска. После этого нашу больницу закрыли на сутки на карантин и на этом меры безопасности закончились. Пока что рано говорить – успел кто-то заразиться или нет", – рассказала нам медик одной из больниц пригорода Донецка.

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Ее коллега из оккупированной Макеевки говорит, что порой ситуации доходят до абсурда.

"Защитные костюмы, которые нам выдали, выглядят как самодельные. Какие-то "куцые", не закрывают участков тел, которые должны закрывать, какие-то короткие. Где и кто их шил – неизвестно. Тестов у нас нет, коллеги говорят, что их реально сделать только в Донецке, но за бешеные деньги", – рассказала нам собеседник.

Еще одна медик из Макеевки сообщила, что была свидетельницей последствий того, что люди по каким-то причинам не смогли добиться приезда скорой помощи к своей родственнице.

"К нам привезли женщину в легковом авто, в котором было сооружено некое подобие капсулы из полиэтилена. Было видно, что пациентке было сложно дышать, тем более в такой "капсуле". Но наше руководство отказалось ее принимать и предложило родственникам женщины, чтобы те отвезли ее в другую больницу", – рассказала нам собеседница.

Сложность "коронавирусной" обстановки на оккупированных территориях подтверждают и официальные власти Украины.

"Ситуацию с коронавирусом на оккупированных территориях мы отслеживаем по поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Информацию для нас выясняют партнерские правозащитные организации, – рассказал нам представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. – Располагаем данными, что на оккупированных территориях есть кадровый голод среди медиков. То есть, все, кто мог выехать – все уехали. В основном остались те, кому оставалось немного до пенсии и медперсонал, не имеющий медобразования. Саму пандемию там поначалу называли информационным оружием западных спецслужб. Оружием, которое было направлено якобы на свержение их строя и строя России".

По словам Лисянского, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировано чуть более тысячи случаев заражения коронавирусом, из них чуть более 50 случаев – летальные. При этом Павел Лисянский уточняет, что эта статистика – достаточно сомнительная.

"С врачей оккупационные власти взяли расписки о неразглашении информации", – говорит Лисянский.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Донецке от коронавируса умер местный хирург с 30-летним стажем.

А недавно наблюдатели ОБСЕ заметили вторжение российской военной техники на территорию Украины. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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