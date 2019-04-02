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КПВВ "Гнутово" закроют на три дня

Вчера, 23:51

На КПВВ уже смонтировали новые модули для проведения паспортного и фискального контроля

КПВВ "Гнутово" закроют на три дня Донбасс На КПВВ уже смонтировали новые модули для проведения паспортного и фискального контроля

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области закроют на реконструкцию с 5 по 7 апреля. Об этом сообщается на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

"Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения", — говорится в сообщении.

На КПВВ уже смонтировали новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, которые пересекают линию разграничения.

Ранее В Донецкой области на ремонт закрывался контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". На КПВВ проводились работы по оборудованию новых модулей паспортного и фискального контроля, навесов и мест для укрытия. Все это сделали, чтобы увеличить пропускную способность КПВВ.


Напомним, ранее мы сообщали о том, что за один день, 15 марта, умерли сразу два украинца, которые пытались выехать с временно оккупированной территории. Представители Украины в Совместном центре контроля и координации тогда обвинили оккупантов в том, что они искусственно создают большие очереди на линии разграничения, что не позволяет оказать экстренную медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

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Тег Донбасс, ремонт, гнутово, кпвв

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