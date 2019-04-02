КПВВ "Гнутово" закроют на три дня
На КПВВ уже смонтировали новые модули для проведения паспортного и фискального контроля
Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области закроют на реконструкцию с 5 по 7 апреля. Об этом сообщается на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
"Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения", — говорится в сообщении.
На КПВВ уже смонтировали новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, которые пересекают линию разграничения.
Ранее В Донецкой области на ремонт закрывался контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". На КПВВ проводились работы по оборудованию новых модулей паспортного и фискального контроля, навесов и мест для укрытия. Все это сделали, чтобы увеличить пропускную способность КПВВ.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что за один день, 15 марта, умерли сразу два украинца, которые пытались выехать с временно оккупированной территории. Представители Украины в Совместном центре контроля и координации тогда обвинили оккупантов в том, что они искусственно создают большие очереди на линии разграничения, что не позволяет оказать экстренную медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " КПВВ "Гнутово" закроют на три дня". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пограничники подвели итог первого дня работы КПВВ "Золотое"
Через пункт пропуска в Луганской области за день прошли 142 человека и 56 машин
На Донбассе открыли КПВВ "Золотое"
Из-за регулярных обстрелов пропускной пункт был закрыт и долгое время боевики не давали его открыть
На Донбассе закроется на ремонт КПВВ "Новотроицкое"
Пункт пропуска не будет работать на протяжении одного дня
На Донбассе в очередях на контрольных пунктах умерли двое граждан Украины
На КПВВ умерли два человека, которые собирались выехать с оккупированной территории