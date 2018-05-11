КПВВ "Марьинка" прекратил работу, дата открытия неизвестна

Сегодня, 14:12

КПВВ был закрыт, чтобы избежать провокаций со стороны боевиков

Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

На Донбассе остановил работу контрольный пункт въезда и выезда "Марьинка". По информации пресс-центра Объединенных сил, КПВВ был закрыт, чтобы избежать провокаций со стороны боевиков.

"Сегодня… на КПВВ "Марьинка" временно введен режим "Красный". Информация о возобновлении работы будет предоставлена дополнительно", – сообщили в пресс-центре.

В свою очередь, жители Донецка рассказали, что к моменту закрытия проезжавшие там водители говорили об обстреле. "Последний из заехавших сказал, что Марьинку закрыли, обстрел вроде. Машины ООН, которые пересекали блокпост, развернулись и стали на въезде", – сообщают дончане в социальных сетях. Они также отметили, что на выезде с оккупированной территории скопилась довольно большая очередь из автомобилей.

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Отметим, что каждый раз закрытие контрольно-пропускных пунктов приводило к перегруженности других КПВВ на Донбассе. В ожидании своей очереди на пересечение линии соприкосновения люди могут проводить у пунктов пропуска по двое суток.

Напомним, как мы сообщали ранее, за сутки 10 мая боевики совершили 55 обстрелов украинских позиций, и в том числе из орудий калибра 152 мм. Вражеским огнем были ранены трое бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что 9 мая только на Авдеевском направлении противник потерял пять человек погибшими и семь ранеными, о чем рассказали в штабе операции Объединенных сил. 

Также напомним, что 9 мая боевики на Донбассе пошли на штурм. В результате атак боевиков погиб один военнослужащий ВСУ, еще пятеро получили ранения, а один – боевую травму.
Донбасс, марьинка, кпвв
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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