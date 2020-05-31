КПВВ на Донбассе перейдут на новый график работы с 1 июня

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования с 1 июня. Теперь пропускные мероприятия будут осуществлять с 06:00 до 20:00.Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
В частности, на летний режим работы переведут:
- КПВВ "Золотое" — дорожный коридор Стаханов — Золотое — Горское — Лисичанск;
- КПВВ "Майорское" — дорожный коридор Горловка — Бахмут;
- КПВВ "Марьинка" — дорожный коридор Донецк — Курахово;
- КПВВ "Новотроицкое" — дорожный коридор Донецк — Мариуполь (через Мариуполь);
- КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) — дорожный коридор Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь;
- КПВВ "Станица Луганская" — дорожный коридор Станица Луганская — Счастье — Новоайдар.
Также в сообщении написали, что с 22 марта из-за распространения коронавируса пропуск через линию соприкосновения людей и транспортных средств временно прекращен. Людям могут позволить пересечение только при критически важных жизненных обстоятельствах и при наличии подтверждающих документов.
Напомним, на границах Украины для предотвращения распространения коронавируса закрыто 107 пунктов пропуска – почти половина из ныне действующих.
В конце марта Украина прекратила пассажирское сообщение с Европой из-за коронавируса, а вот открывать границы будет не ранее чем через 30 дней после того, как европейские страны начнут "открываться".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк