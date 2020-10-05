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КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

5 октября, 10:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пункт пропуска будет работать по осеннему графику

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", который был закрыт из-за масштабных пожаров в Луганской области, возобновил работу.

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"По решению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, сегодня, 5 октября, в 9:00, возобновляет работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская". КПВВ будет функционировать по осеннему графику – ежедневно с 7:00 до 18:30", – сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе масштабный лесной пожар добрался до КПВВ "Станица Луганская", из-за этого пункт пропуска временно закрыли.

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Напомним, огонь частично повредил объекты в сервисной зоне у КПВВ. В частности, пострадал модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следующих через линию разграничения.

Кроме того, в Луганской области спасатели продолжают тушить 20 тысяч гектаров пожаров. Четыре основных очага возгорания ликвидировали, еще три локализовали. Также огонь пытаются потушить с помощью авиации.

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Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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Донбасс Луганская область Станица Луганская КПВВ
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