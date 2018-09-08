КПВВ "Станица Луганская" возобновил свою работу после реконструкции

На пункте созданы условия для комфортного пересечения линии разграничения людьми с ограниченными возможностями, детьми, больными, беременными

Контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской на Донбассе возобновил свою работу, его пропускные возможности выросли вдвое – до 12 тысяч человек. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"По решению командующего объединенных сил после проведения соответствующих работ по реконструкции и развитию восстановил функционирование контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская. Теперь возможности КПВВ возрастут – ежесуточно пересекать линию разграничения смогут 10-12 тысяч граждан", – отмечено в сообщении.

Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ на этом КПВВ составляет почти 20 млн. гривен, которые были выделены из областного бюджета.

"Наша цель заключалась в создании комфортных условий пересечения линии разграничения для людей с ограниченными возможностями, детей, больных, беременных, людей старшего возраста… Благодаря увеличению количества рабочих мест для проверки документов сократятся многочасовые очереди на КПВВ. А время ожидания можно провести в павильонах, пункте отдыха, специально оборудованной комнатой для нужд матери и ребенка", – цитирует пресс-центр слова председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.







































На контрольном пункте обновили дорожное покрытие, есть пункт оказания медицинской помощи, туалеты, отремонтировали блиндаж-укрытие на 50 человек, навесы для посетителей, ограждения, бытовки, места остановки маршрутных транспортных средств.

Кроме того, смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Есть также модуль для гуманитарных организаций, в том числе для представительств Красного Креста. Все модули оснащены, малые архитектурные формы подключены к централизованному электро- и водоснабжению, водоотведению.

Напомним, что недавно украинская разведка сообщала о том, что после смерти главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко боевики перебрасывают артиллерию и снайперов на передовую.

Как сообщалось, пункт пропуска "Станица Луганская" был на ремонте с 2 сентября. Как рассказывали в Госпогранслужбе, "с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, по решению командующего Объединенных сил, со 2 по 7 сентября будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ "Станица Луганская". Кроме того, пограничники рассказали о ситуации на пунктах въезда-выезда на Донбассе.

Отметим, что "Станица Луганская" является пешим пунктом пересечения линии разграничения, к тому же единственным в Луганской области: КПВВ "Золотое" не могут открыть длительное время из-за отказа боевиков "ЛНР".