Краматорск атаковали гусеницы

Вредители уничтожили в центральном парке почти две сотни деревьев

В Краматорске гусеницы уничтожили в центральном парке почти две сотни деревьев. На борьбу с ними вышли коммунальщики, но их усилий недостаточно. Кто спасет центральный парк, узнавали наши корреспонденты.

Гусеницей усеяны 40-летние клены и дубы в парке Краматорска. Вредители сжирают листья на глазах. Такого нашествия горожане не помнят. Говорят: опрыскивать деревья коммунальщики начали только сейчас, хотя следовало бы взяться за это раньше.

Вредители уже испортили около двух сотен деревьев на одной из аллей парка. Коммунальщики жалуются – спецтехники нет. Поэтому вооружились обычным садовым опрыскивателем.

Чтобы полностью обработать кроны деревьев, следовало бы задействовать авиацию – говорят чиновники. Но хватило бы и специальной автовышки.

"У нас нехватка людей, того же самого оборудования, хотелось бы какую-то специальную технику сюда получить. Я не знаю, была бы возможность с воздуха, то бишь вертолет задействовать, было бы вообще здорово", – сетует заместитель директора объединения парков культуры и отдыха Игорь Тетерев.

В мэрии по просьбе работников парка откликнулись. Автовышку обещали найти. Сейчас обработали более половины пострадавших деревьев. Остальные будут опрыскивать дважды, чтобы избавиться от вредителей.

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