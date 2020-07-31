Кравчук назвал два возможных компромисса на переговорах с Россией по Донбассу

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук, назвал два возможных компромисса в переговорах по Донбассу, передает suspilne.media.

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"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особая система управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - сказал он.

Кравчук также напомнил, что когда был президентом, подписал закон о свободной экономической зоне в этих районах.

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"Это мог бы быть один из шагов для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - назвал он второй компромисс.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук опроверг заявления из Кремля, что якобы Россия не является гарантом соблюдения перемирия на Донбассе.

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