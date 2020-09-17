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Кравчук не ожидал такой наглости: раскрыты детали "уникальной" встречи ТКГ

17 сентября, 16:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Представители оккупированных районов в ТКГ рассказали о беспрецедентном поведении боевиков и России

После скандального решения о совместной с боевиками инспекции украинских позиций в районе Шумов на переговорах в Минске произошел новый инцидент – глава делегации России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов назвал неконтролируемые Украиной районы Донецкой и Луганской областей территорией оккупантов.

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Об этом на портале "Остров" 17 сентября сообщил представитель оккупированных районов в ТКГ Сергей Гармаш.

"Представитель России в ТКГ Б. Грызлов дал указание специальному представителю главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау, чтоб та предоставила слово "министру иностранных дел" "ДНР" Никаноровой", – пишет Гармаш.

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Кроме того, по его словам, сама Наталья Никонорова назвала группировку "ДНР" "молодым развивающимся государством".

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"Леонид Макарович, не ожидавший такой наглости, даже не понял о чем она, он решил, что Никанорова назвала "молодым развивающимся государством" Украину. Кстати, насчет "их территории" он потребовал от Грызлова извинений, если это оговорка, или пояснений, если это официальная позиция РФ. Никто, конечно же, не извинялся", – добавил Гармаш.

Он назвал данную встречу уникальной, поскольку заседания и политической подгруппы, и подгруппы по безопасности завершились досрочно, поскольку боевики продолжают блокировать переговоры.

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Его слова подтвердил другой представитель оккупированных районов в ТКГ, журналист Денис Казанский.

"Переговоры по Донбассу по-прежнему заблокированы российской стороной, которая продолжает в ультимативной форме требовать от Украины, чтобы наш парламент голосовал за нужные им законы", – пишет он в Facebook.

Казанский отметил, что боевики блокируют переговоры по приказу из России, которая, в свою очередь, ждет результатов выборов в США.

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"В дальнейшем в зависимости от их результатов будут определять будущее ОРДЛО. Так что, видимо, до выборов в США ситуация так и будет оставаться подвешенной", – отметил журналист.

Напомним, в прошлом месяце глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что общался с членами группировок "ДНР" и "ЛНР" на заседании ТКГ 19 августа.

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