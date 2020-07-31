Кравчук возглавил переговоры по Донбассу: Казанский рассказал, чего ждать от боевиков

Журналист сомневается, что с Россией и ее марионетками удастся достичь компромисса

Представитель оккупированных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе журналист Денис Казанский прокомментировал назначение Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

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"Надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком – еще не знаю. Но в любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны", – написал он в Facebook.

Комментируя слова Кравчука о готовности идти на компромиссы, Казанский напомнил, Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз.

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"Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом Закон об особом статусе Донбасса, который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества. А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ – будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", – добавил он.

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Напомним, Леонид Кравчук опроверг заявления из Кремля, что якобы Россия не является гарантом соблюдения перемирия на Донбассе.

Смотрите также заявление Кравчука о назначении в ТКГ:

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