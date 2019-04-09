Российское оружие на Донбассе: почему Кремль не боится разоблачения

Агрессор может дать ответ на вопрос, что его оружие делает на востоке Украины

Российский танк у боевиков REUTERS/Alexander Ermochenko.

Российское оружие на Донбассе: почему Кремль не боится разоблачения Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cac/13e/5cacac13eb859.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cac/13e/5cacac13eb859.jpg 2019-04-09T17:30:00+03:00 Донбасс Агрессор может дать ответ на вопрос, что его оружие делает на востоке Украины

Россия совершенно не боится использовать против украинских военных и испытывать свое новейшее оружие на оккупированной территории на востоке.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, Москва спокойно относится к тому, что ей могут предъявить присутствие ее оружия на Донбассе.

"Они не боятся. Они говорят, что это "не наше", что любое оружие и любое оборудование можно купить где угодно. Эта информация ничего для них не значит. Они совершенно спокойно воспринимают сам факт того, что их может кто-то разоблачить. И поэтому каждый раз заявляют, что Россия никак "не причастна" к конфликту на востоке Украины", – говорит Селезнев.

При этом в штабе ООС продолжают сообщать о том, что украинские военные находят свидетельства присутствия российского оружия в Луганской и Донецкой областях.

"Фиксация фактов наличия подразделений, а также военной техники и оружия Российской Федерации на Донбассе – это достоверная информация, которая, начиная с 2014 года регулярно подтверждалась. И об этом регулярно отчитывался сначала штаб АТО, а затем штаб ООС", – напомнил военный эксперт.

Напомним, Россия продолжает использовать Донбасс в качестве полигона для экспериментов нового вооружения. 5 апреля боевики обстреляли позиции украинских военных новейшими российскими артиллерийскими боеприпасами "Краснополь".

Также сообщалось, что применение боевиками высокоточных снарядов "Краснополь" уже фиксировалось в феврале этого года. Боеприпас корректируется с помощью лазера, а с помощью реактивного двигателя может лететь еще дальше.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.