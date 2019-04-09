Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Российское оружие на Донбассе: почему Кремль не боится разоблачения

Сегодня, 17:30

Агрессор может дать ответ на вопрос, что его оружие делает на востоке Украины

Российский танк у боевиков REUTERS/Alexander Ermochenko
Российский танк у боевиков REUTERS/Alexander Ermochenko.
Российское оружие на Донбассе: почему Кремль не боится разоблачения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cac/13e/5cacac13eb859.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cac/13e/5cacac13eb859.jpg Донбасс Агрессор может дать ответ на вопрос, что его оружие делает на востоке Украины

Россия совершенно не боится использовать против украинских военных и испытывать свое новейшее оружие на оккупированной территории на востоке.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, Москва спокойно относится к тому, что ей могут предъявить присутствие ее оружия на Донбассе.

"Они не боятся. Они говорят, что это "не наше", что любое оружие и любое оборудование можно купить где угодно. Эта информация ничего для них не значит. Они совершенно спокойно воспринимают сам факт того, что их может кто-то разоблачить. И поэтому каждый раз заявляют, что Россия никак "не причастна" к конфликту на востоке Украины", – говорит Селезнев.

При этом в штабе ООС продолжают сообщать о том, что украинские военные находят свидетельства присутствия  российского оружия в Луганской и Донецкой областях.

"Фиксация фактов наличия подразделений, а также военной техники и оружия Российской Федерации на Донбассе – это достоверная информация, которая, начиная с 2014 года регулярно подтверждалась. И об этом регулярно отчитывался сначала штаб АТО, а затем штаб ООС", – напомнил военный эксперт.

Напомним, Россия продолжает использовать Донбасс в качестве полигона для экспериментов нового вооружения. 5 апреля боевики обстреляли позиции украинских военных новейшими российскими артиллерийскими боеприпасами "Краснополь". 

Также сообщалось, что применение боевиками высокоточных снарядов "Краснополь" уже фиксировалось в феврале этого года. Боеприпас корректируется с помощью лазера, а с помощью реактивного двигателя может лететь еще дальше.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, оружие, Донбасс, конфликт, селезнев, ООС, Краснополь

Вы сейчас просматриваете новость " Российское оружие на Донбассе: почему Кремль не боится разоблачения". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько переселенцев не вернутся на прежние места проживания

Сегодня, 13:31

Вернуться на прежние места проживания собирается только треть перемещенных лиц

На Донбассе подорвалась группа саперов ГСЧС

Сегодня, 11:50

В результате подрыва погиб пиротехник, еще двое получили ранения

СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине

Сегодня, 17:08

В преступных действиях подозреваются и чиновники миграционной службы, которые помогали боевикам

Боевики применили новейшие российские снаряды "Краснополь": появились фото

Сегодня, 15:57

Данный тип боеприпасов изготавливается российским предприятием "Калашников"

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Президент Зирки объяснил, почему команда снялась с чемпионата

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом

"УЕФА и ФИФА подтвердили правомерность Мораеса в сборной Украины"

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Мужчины, которых природа наградила нестандартной внешностью. Фото

В Китае достраивают полномасштабную копию "Титаника": фото

В озере на Дарницком массиве Киева нашли мертвую девушку

Анастасия Приходько потеряла близкого человека
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Как стирать пуховик в стиральной машине

"Не только Путин": Порошенко назвал второго врага Украины

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах