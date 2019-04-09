Российское оружие на Донбассе: почему Кремль не боится разоблачения
Агрессор может дать ответ на вопрос, что его оружие делает на востоке Украины
Россия совершенно не боится использовать против украинских военных и испытывать свое новейшее оружие на оккупированной территории на востоке.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
По его словам, Москва спокойно относится к тому, что ей могут предъявить присутствие ее оружия на Донбассе.
"Они не боятся. Они говорят, что это "не наше", что любое оружие и любое оборудование можно купить где угодно. Эта информация ничего для них не значит. Они совершенно спокойно воспринимают сам факт того, что их может кто-то разоблачить. И поэтому каждый раз заявляют, что Россия никак "не причастна" к конфликту на востоке Украины", – говорит Селезнев.
При этом в штабе ООС продолжают сообщать о том, что украинские военные находят свидетельства присутствия российского оружия в Луганской и Донецкой областях.
"Фиксация фактов наличия подразделений, а также военной техники и оружия Российской Федерации на Донбассе – это достоверная информация, которая, начиная с 2014 года регулярно подтверждалась. И об этом регулярно отчитывался сначала штаб АТО, а затем штаб ООС", – напомнил военный эксперт.
Напомним, Россия продолжает использовать Донбасс в качестве полигона для экспериментов нового вооружения. 5 апреля боевики обстреляли позиции украинских военных новейшими российскими артиллерийскими боеприпасами "Краснополь".
Также сообщалось, что применение боевиками высокоточных снарядов "Краснополь" уже фиксировалось в феврале этого года. Боеприпас корректируется с помощью лазера, а с помощью реактивного двигателя может лететь еще дальше.
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