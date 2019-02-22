Кремль не оплачивает: боевики Донбасса собирают деньги на отправку "груза 200" в Россию

В ООС рассказали, как боевики Донбасса "попрошайничают", чтобы отправить в Россию тело погибшего наемника

Фото из открытых источников.

Кремль не оплачивает: боевики Донбасса собирают деньги на отправку "груза 200" в Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f06/316/5c6f06316b0bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f06/316/5c6f06316b0bd.jpg 2019-02-22T05:25:00+02:00 Донбасс В ООС рассказали, как боевики Донбасса «попрошайничают», чтобы отправить в Россию тело погибшего наемника

Очередной "ихтамнет" пополнил "200-ю бригаду" – ВСУ уничтожили наемника из России, воевавшего на Донбассе против Украины. Но у боевиков нет денег, чтобы отправить тело погибшего в РФ. Об этом сообщил пресс-офицер штаба ООС Анататолий Штефан на своей странице в Facebook.

Как следует из сообщения боевиков в соцсетях, опубликованного Анатолием Штефаном, у наемников из России очень мало времени, и они намереваются собрать деньги на отправку "груза 200" в течение суток. Деньги собирают на карту Сбербанка России.

Судя по скриншоту из соцсетей, наемник приехал на Донбасс воевать из российского города Кирова.

Как сообщалось, в последнее время среди боевиков российско-оккупационных войск на Донбассе возросло число самоубийств и смертей в результате несчастных случаев. С начала февраля в подразделениях оккупантов свели счеты с жизнью семеро оккупантов (четверо из них – в т.н. "армии ДНР", еще трое – в "ЛНР").

Также сообщалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.

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