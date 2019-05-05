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Критически не хватает лекарств: Россия поставила под угрозу жителей "Л/ДНР"

5 мая, 05:02

Пока у российских военных избыток медикаментов, для мирных жителей у оккупантов не оказалось лекарств

Фото: Сегодня

Россия перестала слать т.н. "гумконвои" для ОРДЛО, в результате чего возник критический дефицит лекарств, проблемы ждут даже боевиков, воевавших за агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стало известно, что из-за уменьшения объемов "гуманитарной помощи" местным жителям оккупированных территорий, появились проблемы с медицинским обеспечением.

"В частности, из-за отмены очередного т.н. "гуманитарного конвоя", который традиционно отправлялся с территории РФ к майским праздникам, возник критический дефицит лекарств в гражданских медицинских учреждениях, что чревато трагическими последствиями для отдельных категорий больных. При этом в военных медицинских учреждениях, исключительно для обеспечения лечения кадровых российских военнослужащих и инструкторов из состава "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", сохраняются избыточные запасы медикаментов", – сообщает разведка.

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В то же время местные боевики, которые были уволены со службы по инвалидности вследствие ранений и болезней, получать медицинскую помощь и лекарства в больницах российско-оккупационных войск возможности не имеют даже после оформления российских паспортов.

А пока жители оккупированных территорий думают, как выживать в российской оккупации, Россия усиленно ведет пропаганду получения российского гражданства. Вот только боевики не хотят получать российский паспорт.

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Тег Россия, Донбасс, лекарства, боевики, ОРДЛО

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Сегодня

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