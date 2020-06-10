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Крушение "Боинга" на Донбассе: суд опять взял паузу

10 июня, 20:14

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Судья дал стороне защиты подготовиться к вопросам обвинения

Слушания по делу о сбитом на территории Донецкой области в 2014 году малайзийском "Боинге", которые возобновились в комплексе "Схипхол" под Амстердамом лишь 8 июня, снова отложены.

Как сообщил 10 июня председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, чтобы стороны могли подготовиться к дальнейшему процессу, суд объявил перерыв до 22 июня.

К этой дате суд хочет услышать ответы защиты на заданные прокуратурой вопросы и реакцию на требования касательно дополнительных расследований. Также за время перерыва суд решит, каким образом продолжить рассмотрение дела.

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Во время заседания 10 июня прокурор Тейс Бергер призвал суд принять решение по вопросу рассмотрения дела по существу.

"Родственники должны получить конкретную перспективу. Для родственников определенность с ходом процесса важна не только с точки зрения подготовки к реализации своего права, но и из-за эмоциональной нагрузки, которую они испытывают в связи с переносами и неопределенностью", – отметил прокурор.

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Кроме того, Бергер предложил суду рассмотреть вариант с рассмотрением дела по существу в октябре–ноябре в отношении всех четырех обвиняемых.

Как уже сообщалось, во время слушаний обвинение предоставило доказательства непосредственной причастности России к войне на Донбассе и поддержки Кремлем боевиков.

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Кроме того, были опровергнуты фейки российской стороны относительно причастности российских ВВС к крушению рейса MH17.

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Нидерланды суд MH17 крушение Боинга

Источник: ТАСС

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