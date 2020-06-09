Крушение "Боинга" на Донбассе: Нидерланды опровергли фейки России и боевиков об Украине

Расследование показало всю лживости утверждений оккупантов о причастности украинских ВВС к авиакатастрофе

Заявления российских СМИ о том, что пассажирский лайнер рейса MH17 был сбит на Донбассе в 2014 году украинскими истребителями, являются фейковыми.

Об этом, анализируя версию о том, что самолет был сбит ракетой "воздух-воздух", во время возобновленных слушаний по делу об авиакатастрофе заявили прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандус.

В частности, Фердинандус напомнил о некоем "испанском диспетчере Карлосе", который утверждал, что за несколько минут до того, как лайнер исчез с радаров, рядом с ним были замечены два украинских истребителя.

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Оказалось, что этот мужчина никогда не работал авиадиспетчером. Более того, его хотят экстрадировать из Румынии в Испанию, где он объявлен в розыск за мошенничество. Прокуратура Нидерландов склоняется к тому, что Россия заплатила ему за заявление об истребителях.

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Кроме того, утверждения боевиков о причастности ВВС Украины к авиакатастрофе, появились уже после того, как стало известно, что сбит был не военный, а пассажирский самолет.

Также опровергнуты утверждения российского Министерства обороны, которое якобы зафиксировало 17 июля 2014 года набор высоты украинским Су-25 на Донбассе : российский диспетчер, который тогда работал с радаром, утверждает, что никаких других самолетов не видел, а в расшифровке "черных ящиков" также ничего не говорится о втором самолете. Не обнаружены обломки второго самолета и на месте крушения.

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К тому же упоминается и заявление генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, который признал фейковым "спутниковый снимок" с якобы атакой украинского истребителя по "Боингу".

"В свете вышеизложенного, расследование версии "воздух-воздух" можно считать завершенным", – резюмировал Тейс Бергер.

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом из российского "Бука" лайнере начался 9 мая в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом. Из-за всемирной пандемии коронавируса процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

В качестве подозреваемых выступают трое россиян и один гражданин Украины: "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и известный по позывному "Крот" лидер боевиков Леонид Харченко.

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