Крушение малайзийского "Боинга": ложь России о месте пуска ракеты опровергли

Прокуратура Нидерландов не верит в версию Кремля о том, что самолет сбили с подконтрольной Украине территории

Вслед за опровержением лжи России о причастности украинских ВВС к крушению на Донбассе малайзийского лайнера с 298 людьми на борту прокуратура Нидерландов развенчала версию РФ о том, что самолет мог быть сбит с подконтрольной Украине территории.

Об этом в ходе возобновившихся слушаний по делу об авиакатастрофе рейса MH17 заявил в суде под Амстердамом 9 июня прокурор Вард Фердинандуссе.

Следователи проанализировали различные вероятные места пуска ракеты из ЗРК "Бук", в том числе версию про село Зарощенское под Амвросиевкой, на которой настаивает Министерство обороны РФ.

Реклама

В подтверждение этой версии российское ведомство опубликовало "спутниковые снимки" за 17 июля 2014 года, на которых якобы видны перемещения украинского "Бука" из Авдеевки. Эти фото противоречат снимкам Европейского космического агентства, на которых видно, что пусковую установку не перемещали.

Более того, Россию обвинили в манипулировании датами – российский снимок действительно может быть оригинальным, но был сделан раньше. К тому же на момент крушения территория Зарощенского уже была подконтрольна террористам.

Также изучались версии про пуск ракеты из Снежного и из-под Енакиевого, но они обе также были отброшены как несостоятельные.

Таким образом, следствие склоняется к тому, что, скорее всего, ракету могли запустить из района села Первомайское, которое на день авиакатастрофы находилось под контролем боевиков.

Реклама

Как уже сообщалось, ранее на суде были представлены доказательства того, что самолет был сбит именно из ЗРК "Бук" российского производства.

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом лайнере Malasia Airlines начался в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом 9 мая. Из-за всемирной пандемии коронавируса процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

В качестве подозреваемых выступают трое россиян и один гражданин Украины: "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и известный по позывному "Крот" лидер боевиков Леонид Харченко.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама