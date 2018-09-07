Кто и зачем взорвал Захарченко

31 августа в 17:42 сепаратистский информационный интернет-ресурс "Донецкое агентство новостейˮ (ДАН) сообщил о мощном взрыве, прогремевшем в кафе "Сепарˮ (г. Донецк) и одном пострадавшем, которого увезли в больницу.

Уже в 18:39 было уточнено, что пострадавшим оказался главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко, который погиб в результате "террористического акта".

Фото: AFP

Вместе с тем, центральное государственное информационное агентство России "ТАСС" информацию о гибели Захарченко разместило в 18:18, то есть раньше, чем об этом сообщило местное, донецкое агентство ДАН, которое изначально отслеживало этот инцидент и первым сообщило о взрыве.

Такая, может несколько подробная хронология, предоставляется исключительно для акцентирования внимания на довольно важном моменте – российский "ТАСС", значит, отслеживал ситуацию в Донецке – а это, на минуточку, все же другое государство – более оперативно и тщательно, чем это делал главный информационный канал в самом Донецке, прямо с места инцидента.

Это заставляет заподозрить, что информация была заранее известной в "ТАСС" и она, имея на то команду "сверху", должна была оперативно ее опубликовать с нужными комментариями.

Также не случайно и заявление представителя российского МИД, появившееся на том же "ТАСС" с минимальной задержкой уже в 19:02. Напомним, первая информация о происшествии появилась в 17:42. Так вот, Захарова заявила: "Партия войны в Киеве вместо выполнения Минских соглашений реализует террористический сценарий, есть все основания считать, что за убийством Захарченко стоит киевский режим. Мировое сообщество должно требовать от Киева проведения объективного расследования".

Как видим, главные тезисы:

"Убийство Захарченко – однозначно и безальтернативно дело рук "киевского режима" (а как же другие версии? Они же должны быть даже чисто теоретически, но их просто нет, их не существует, потому что априори быть не может. Вместе с тем, никаких доказательств причастности Киева у Захаровой просто не могло быть, так как с момента взрыва в далеком Донецке прошло чуть больше часа, и там даже местные "силовики" за такое короткое время могли только заниматься сбором доказательств на месте происшествия, где, кстати, все было сильно разрушено, но Захарова в Москве все уже давно знала, ей не нужны были эти детали со взрывами, осмотром места происшествия экспертами-криминалистами, у нее и без того давно уже все было готово, надо было только провозгласить заранее подготовленную новость, быстро и оперативно, что она и сделала). "Киев не выполняет Минские соглашения" – вот даже убийство Захарченко об этом свидетельствует (на это изначально начала давить официальная Москва, отмечая, что якобы именно смерть Захарченко, как одного из подписантов Минских соглашений, нужна Киеву для очередной попытки их сорвать. При этом Россия, почему-то, не отмечала такую же "проблему", когда сама убрала такого же подписанта Плотницкого, не видя тогда в этом никаких препятствий к выполнению Минских соглашений); "Киевский режим является "террористическим" – что в очередной раз является неопровержимым "доказательством" по мнению Кремля, что именно Киев должен нести ответственность за все убийства, в течение пяти лет происходящие на Донбассе, а вот Россия здесь совершенно ни при чем.

Указанные положения являются не случайными, потому что это официальная позиция Кремля, которой Россия уже пятый год подряд пытается прикрыть свою прямую агрессию в Украине, тем самым, отводя от себя ответственность за ведение боевых действий на Донбассе.

В этом ключе довольно показательно выступление Путина буквально накануне взрыва в Донецке, 19 июля, перед послами и постоянными представителями России в международных организациях, где он, отмечая ключевые задачи, стоящие перед российскими дипломатами, очертил проблемы дипломатической службы РФ, начав с невиданного лицемерия и кощунства, заявил: "Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, и в будущем будет отстаивать зафиксированные в уставе организации фундаментальные принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела".

Представьте, аннексировав Крым и воюя на востоке Украины пятый год подряд, превратив Донецкий регион в зону гуманитарной и экологической катастрофы, Путин при этом бесстыдно заявляет об отстаивании фундаментальных принципов ООН, включая соблюдение "суверенитета других государств и невмешательства в их внутренние дела".

Перечислив дальше основные направления работы российской дипломатии, Путин вспомнил о Сирии, ИГИЛ, Астанинском процессе, Корейском полуострове, Китайской Народной Республике, вкладе Трампа в неизвестно что, в том числе и США в Иранскую ядерную программу, напряженности на Ближнем Востоке и в конце, после всего этого долгого перечня, маленьким штрихом прозвучало и об Украине, намеренно тем самым подчеркивая ее второстепенное значение для политики России, относительно чего было сказано:

"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшней украинской властью взятых на себя обязательств, отказ от мирного решения конфликта. Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии решаются силовым путем. Выходим из того, что Минский комплекс мер остается реальным фундаментом для политического урегулирования этого кризиса".

То есть, как видим, президент России упрямо продолжает развязанную им против суверенного государства Украина войну называть "внутренним конфликтом" между украинской властью и "своими гражданами", с которыми власть не желает якобы "вести диалог, все решая исключительно силовым путем".

Фактически все то, что было продублировано Захаровой, Путиным и рядом других должностных лиц высшего эшелона российской власти в "скорбящих" пасквилях по поводу случая, произошедшего с боевиком Захарченко, когда он решил хорошенько набраться в одной из местных забегаловок.

В частности, Путин в своей скорби к "народу Донбасса" отметил, фактически сразу после убийства Захарченко (в 20:15):

"Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В тяжелый для своего родного края час он встал на его защиту, взял на себе огромную личную ответственность, повел за собой людей. Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, а не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями Юго-Востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Это у них не получится. Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут наказание, которое заслужили. Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами".

Фото: AFP

То есть, почти слово в слово повторяются те же главные месседжи, что и у Захаровой, и то, что он говорил перед дипломатами месяц назад в отношении украинской власти, которая "избрала путь террора, насилия, запугивания; не хочет искать мирное, политическое решение конфликта; не хочет вести реальный диалог с жителями Юго-Востока, желая поставить народ Донбасса на колени".

Но не понятно, какое дело России и в частности самому Путину до, как они говорят, "внутреннего конфликта в Украине, где власть не прислушивается к своим гражданам".

С каких это пор Путин стал адвокатом тех "своих граждан", которые, заметьте, своими являются для "украинской власти", но далеко не для Путина, а тут такая неожиданная и малопонятная забота, которой даже свой собственный народ он не балует.

И еще одна немаловажная деталь – сразу после убийства сепаратисты, уже традиционно, заявили об украинской ДРГ. Так, на сайте "Русская весна" в 18:47 было сказано:

"Правоохранители "ДНР" задержали подозреваемых в покушении на главу "ДНР" Александра Захарченко, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Донецка. "Задержаны несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности к покушению на главу республики", – сказал собеседник агентства. Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто. "Подозреваемых задержали в автомобиле", – сказал источник.

Проведя небольшой анализ сказанного, приходим к выводу, что людей по каким-то неизвестным признакам задерживают в машине, где может быть 4, от силы 5 человек. И вот здесь их сразу, опять-таки, по каким-то признакам не только идентифицируют как причастных к организации взрыва, но и сразу делят на две группы, ну, скажем – 3 к 1, или 2 на 2, где одни – это "украинские диверсанты", а другие – это "связанные с ними" лица.

Как можно в сидящих в машине людях не только увидеть организаторов взрыва в кафе, которое постоянно охранялось ближайшими соратниками Захарченко, но и разделить их на диверсантов и с ними связанных?

На самом деле, это возможно, только если у них на лбу это будет написано, и то желательно большими буквами, чтобы их было видно за десятки метров, или же, если у кого-то из них за спиной в это время волочился парашют, свисая через окно машины на асфальт.

Фото: AFP

Итак, первый вывод – можно почти со стопроцентной уверенностью говорить, что операция по уничтожению Захарченко тщательно спланирована никем иным, как спецслужбами России, и согласовывалась на самом высоком уровне с задействованием не только центральных информационных агентств, но и ключевых политических персон страны с президентом включительно, реагировавших на все происходящее с такой бешеной скоростью, словно сидели все вместе и только ждали, когда же все взорвется в этом самом донецком кафе "Сепар".

К сожалению, Украина не может пока похвастаться спецслужбами такого уровня, которые могли бы спланировать и провести подобную операцию, и на то есть объективные причины.

Во-первых, Захарченко хорошо знал, что на него может быть совершено покушение, так как имел уже несколько неудачных попыток, из-за чего был невероятно осторожен, а во-вторых, квази-республики ("ДНР" и "ЛНР") полностью находятся под контролем своих кураторов из ФСБ и ГРУ России, агентами которых все не то что напичкано там, но и попросту переполнено, поэтому влезть туда с какими-то вербовочно-разведывательными мероприятиями настолько трудно, что фактически невозможно, а главное – из-за этой сложности овчинка выделки не стоит.

То, что Захарченко убрали "свои", у любого здравомыслящего специалиста в военно-политической сфере никакого сомнения не вызывает, а вот теперь попробуем понять, почему и зачем это случилось?

Как сообщило российское издание "Новая газета", гибель Захарченко продолжает череду загадочных смертей сепаратистских главарей, которые погибают "от рук украинских диверсантов" не на передовой, где это было бы логично, а именно в тылу.

Так погибли командиры Мозговой, Ищенко и Дремов. Подконтрольные убитым главарям группировки сразу вливались в объединенные корпуса, созданные российскими военными специалистами, а на самих территориях прекращались междоусобицы.

Позже "украинские диверсанты", наводя порядки в "ДНР", убрали Моторолу и Гиви. Впрочем, иногда "диверсии" заканчивались и бескровно. Например, в случае со свержением главы т.н. "ЛНР" Игоря Плотницкого.

И вот тут возникает полная аналогия, одновременно с вопросом: почему одного убрали мирно, а другого – разорвав ему на куски голову взрывом?

Во-первых, если вспомнить ситуацию с Плотницким, то на самом деле, не так уж там все было мирно. Вспомним то невероятное количество военной техники и личного состава боевиков, зашедших в Луганск, а возможно и российской "спецуры", принимавшей участие в свержении Плотницкого, которому просто не оставалось другого шанса, как самостоятельно отказаться от власти, потому что не надо было быть прозорливым, чтобы увидеть, что эту войну он проиграл.

А вот где он сейчас – это вопрос. Его не слышно и не видно нигде, будто и не существует такой персоны уже давно, то есть, можно предположить, что и на самом деле его уже нет.

А во-вторых, с Захарченко сложилась совсем другая ситуация.

Под руководством Захарченко действовала военизированная группировка – "Республиканская гвардия", которая после объединения в 2015-2016 годах всех незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР", "ЛНР" в 1 и 2 армейские корпуса оставалась единственным многочисленным формированием, не подконтрольным российским военным кураторам, которая на самом деле имела военную мощь.

Также Москва не контролировала и многочисленные ведомственные службы безопасности и охраны, существующие почти при каждом "министерстве ДНР", например, в составе "министерства по доходам и сборам" того же Ташкента (правая рука Захарченко) и которые тоже фактически были подвластны Захарченко, суммарно составляя весьма существенную военную силу даже для российских кураторов, которые не могли устраивать открытое противостояние на Донбассе по одной простой причине – потому что "их там нет".

Местные называли эти ведомственные армии "спецназом по отъему собственности". В последние годы из Донецка приходило немало новостей о том, как спецназ Ташкента штурмует офисы местных фирм, фабрики и магазины.

На "беспредел" Ташкента жаловался даже "донецкий народный губернатор" Павел Губарев.

А вот здесь интересненькое. В начале июля Москва потребовала расформировать вот эти самые ведомственные группировки, которые должны были отдать все свое оружие и вооружение армии. В Донецке эту новость восприняли как сигнал о скорой отставке Захарченко, полномочия которого истекали этой осенью. Но, как говорят в Донецке, уходить с "хлебного места" Захарченко совсем не собирался.

В руках ненасытной пары Захарченко-Тимофеев (Ташкент) были сконцентрированы почти все прибыльные бизнесы "республики". Но где большие деньги, там, как известно, и большие риски.

Изменение экономической ситуации влекло не только Тимофеева и Захарченко, но и российские спецслужбы, и даже структуры Януковичей вместе с их "кошельком" Сергеем Курченко.

А учитывая то, что позиции главной "крыши" Захарченко несколько ослабли, ибо об отставке главного донбасского куратора Владислава Суркова в Кремле говорят еще с мая, эту партию за собственную жизнь глава "ДНР" проиграл, потому что где крутятся такие огромные деньги, там жизнь совсем ничего не стоит.

Итак, имеем второй вывод – причин, по которым убрали Захарченко, на самом деле множество, но из основных можно выделить следующие:

Чрезвычайная жадность к деньгам тандема Захарченко-Тимофеев (Ташкент), которые подмяли под себя весь бизнес "ДНР", перестав при этом быть "послушными мальчиками" для российских кураторов, в частности, не выполнив их указание о передаче своих "карманных армий" в "официальную армию ДНР", а это на самом деле не такая уж и незначительная проблема, учитывая катастрофическую нехватку личного состава в этих так называемых армиях (1,2 АК) из-за постоянных значительных потерь в личном составе во время боевых действий с украинским войском, но ведь воевать кому-то нужно, поэтому, вместо того, чтобы отжимать бизнес и жить "в шоколаде" под прикрытием Захарченко, этих боевиков россияне давно предпочитают поставить "под ружье" как "пушечное мясо", отправив на передовую.

И вторая причина – Россия, убрав Захарченко, фактически полностью завершила комплексную зачистку всех одиозных боевых главарей, которые возникли еще в бурные 2014-2015 и имели реальное и немалое влияние в своей среде, а главное – владели огромным объемом очень "неудобной" для России информации, в том числе о преступлениях, которые творила и творит российская армия на Донбассе, начиная с обстрелов в 2014-м "Градом" с территории РФ, а это все свидетели, серьезные свидетели, для международных трибуналов, которые – верим в это – рано или поздно состоятся над этими военными преступниками.

Сейчас остались еще Игорь Корнет, так называемый "министр внутренних дел ЛНР", и Александр Ходаковский, так называемый "министр государственной безопасности ДНР".

Подождем и, возможно, в не самом далеком будущем, услышим и в отношении них громкие обвинения коварных "украинских диверсантов и связанных с ними лиц", по крайней мере, российские спецслужбы уже работают над этими сценариями. Никаких сомнений в этом нет, как и в том, что их зачистят.

Автор: офицер ВСУ Анатолий Кравчук, специально для сайта "Сегодня"