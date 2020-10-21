Выборы в Мариуполе: названы главные кандидаты в депутаты

25 октября 2020 года в Украине пройдут местные выборы. Сайт "Сегодня" собрал информацию о кандидатах в городской совет Мариуполя Донецкой области.

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Отметим, что в мэры города идут пять человек.

Так, в списке ЦИК указаны 10 партий с кандидатами в горсовет:

"Батькивщина"

"Блок Вадима Бойченко"

"Европейская солидарность"

"За майбутнє"

"Наш край"

"Оппозиционная платформа – "За життя"

"Партия Шария"

"Сила людей"

"Слуга народа"

"Удар"

"Батькивщина"

Дмитрий Булава – ранее был предпринимателем, житель Мариуполя. Светлана Безчотникова Светлана Ларионова Андрей Киор Евген Мельник Игорь Курильчук Иван Поляков Сергей Смахтин Валерия Шаповалова Светлана Сахно

"Блок Вадима Бойченко"

Вадим Бойченко – действующий мэр Мариуполя с 2015 года. Закончил Приазовский государственный технический университет и Донецкий национальный университет. Работал директором по персоналу и социальной защите на ООО "Метинвест — холдинг". Михаил Орличенко Николай Трофименко Оксана Гринько Лариса Мамаева Константин Карнаух Анна Камарали Эдуард Есаян Нина Павлюк Лилия Борисенко

"Европейская солидарность"

Егор Сташенко родился в городе в городе Енакиево Донецкой области, сейчас живет в Мариуполе. Учился в Мариупольском государственном университете. Татьяна Дубравина Алексей Михайленко Юлия Гаспарова Алексей Попов Сергей Сабадаш Елена Репина Олег Момонт Марина Муравская Анатолий Тришновский

"За майбутнє"

Юлия Башкирова – юрист. Работала в Центре общественного контроля "Действуй", в ООО "Геопродинвест" и ООО "Донбасгидроизоляция". Также была региональным представителем Уполномоченного ВРУ по правам человека в Донецкой и Луганской областях. Антон Шаталов Анжела Тимченко Александр Гуров Михаил Пурышев Норайр Абраамян Анастасия Шпак Геннадий Семенов Алина Гавриленко Владимир Зорин

"Наш край"

Михаил Клюев - генерал-лейтенант полиции. Экс-заместитель министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. После того, как Верховная Рада уволила Луценко, Кабмин возложил выполнение обязанностей главы МВД на Клюева. С 2013 по 2015 год руководил Секретариатом Конституционного Суда Украины. Эдуард Белоконь Александр Минка Анастасия Амро Ирина Киреева Тарас Угрюмов Владимир Зозуля Наталья Украинская Богдан Тоценко Татьяна Новоселецкая

"Оппозиционная платформа – "За життя"

Владимир Клименко – экономист и чиновник. Учился на двух факультетах в Приазовском государственном техническом университете, а также в Академии государственного управления при Президенте Украины. Работал председателем Приморской райгосадминистрации и заместителем бывшего мэра Юрия Хотлубея. Максим Ткач Константин Иващенко Яна Курилова Виктория Калачова Сергей Бурлаков Вадим Истратов Евген Хармышев Ирина Бодня Наталья Сотникова

"Партия Шария"

Кристина Ходарина - докторант Национального университета "Одесская морская академия", преподаватель в университете. До предвыборной кампании не была известной. Александр Олейник Алексей Расказов Александр Тук Александр Баладин Даниил Овечкин Максим Кондратенко Элизавета Трехова Кристина Расказова Иван Брехов

"Сила людей"

Максим Бородин – предприниматель. Окончил Мариупольский гуманитарный университет по специальности "Правоведение". Около 15 лет занимался развитием частного бизнеса: авторизованный сервисный центр по обслуживанию компьютерной техники. Олег Харченко Роман Амелякин Екатерина Сухомлинова Елена Золотарева Юрий Тельбизов Дмитрий Чичера Кирилл Вишняков Виктория Бахалова Наталья Акритова

"Слуга народа"

Ксения Сухова - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета. Окончила Приазовский государственный технический университет и Донецкий государственный университет управления. Александр Халявинский Екатерина Хлименкова Ярослав Кильдишов Евген Матвеев Евген Березуцкий Павел Журавлев Юрия Кириченко Ирина Гоша Юрий Давыденко

"Удар"

Инна Комиссарова – ранее была заместителем начальника управления по вопросам внутренней политики облгосадминистрации. Владислав Комиссаров Андрей Шайхатдинов Наталья Бухвал Виктор Мех Александр Волков Ольга Волкова Анатолий Бутенко Николай Рябченко Наталия Волкова

Напомним, недавно "Сегодня" писали, какие изменения ждут избирателей и кандидатов на местных выборах в 2020 году.

Кроме этого, ранее ЦИК предупредила об изменениях во время местных выборов, введенных из-за эпидемии коронавируса.

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