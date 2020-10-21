Выборы в Мариуполе: названы главные кандидаты в депутаты

25 октября 2020 года в Украине пройдут местные выборы. Сайт "Сегодня" собрал информацию о кандидатах в городской совет Мариуполя Донецкой области.
Отметим, что в мэры города идут пять человек.
Так, в списке ЦИК указаны 10 партий с кандидатами в горсовет:
- "Батькивщина"
- "Блок Вадима Бойченко"
- "Европейская солидарность"
- "За майбутнє"
- "Наш край"
- "Оппозиционная платформа – "За життя"
- "Партия Шария"
- "Сила людей"
- "Слуга народа"
- "Удар"
"Батькивщина"
- Дмитрий Булава – ранее был предпринимателем, житель Мариуполя.
- Светлана Безчотникова
- Светлана Ларионова
- Андрей Киор
- Евген Мельник
- Игорь Курильчук
- Иван Поляков
- Сергей Смахтин
- Валерия Шаповалова
- Светлана Сахно
"Блок Вадима Бойченко"
- Вадим Бойченко – действующий мэр Мариуполя с 2015 года. Закончил Приазовский государственный технический университет и Донецкий национальный университет. Работал директором по персоналу и социальной защите на ООО "Метинвест — холдинг".
- Михаил Орличенко
- Николай Трофименко
- Оксана Гринько
- Лариса Мамаева
- Константин Карнаух
- Анна Камарали
- Эдуард Есаян
- Нина Павлюк
- Лилия Борисенко
"Европейская солидарность"
- Егор Сташенко родился в городе в городе Енакиево Донецкой области, сейчас живет в Мариуполе. Учился в Мариупольском государственном университете.
- Татьяна Дубравина
- Алексей Михайленко
- Юлия Гаспарова
- Алексей Попов
- Сергей Сабадаш
- Елена Репина
- Олег Момонт
- Марина Муравская
- Анатолий Тришновский
"За майбутнє"
- Юлия Башкирова – юрист. Работала в Центре общественного контроля "Действуй", в ООО "Геопродинвест" и ООО "Донбасгидроизоляция". Также была региональным представителем Уполномоченного ВРУ по правам человека в Донецкой и Луганской областях.
- Антон Шаталов
- Анжела Тимченко
- Александр Гуров
- Михаил Пурышев
- Норайр Абраамян
- Анастасия Шпак
- Геннадий Семенов
- Алина Гавриленко
- Владимир Зорин
"Наш край"
- Михаил Клюев - генерал-лейтенант полиции. Экс-заместитель министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. После того, как Верховная Рада уволила Луценко, Кабмин возложил выполнение обязанностей главы МВД на Клюева. С 2013 по 2015 год руководил Секретариатом Конституционного Суда Украины.
- Эдуард Белоконь
- Александр Минка
- Анастасия Амро
- Ирина Киреева
- Тарас Угрюмов
- Владимир Зозуля
- Наталья Украинская
- Богдан Тоценко
- Татьяна Новоселецкая
"Оппозиционная платформа – "За життя"
- Владимир Клименко – экономист и чиновник. Учился на двух факультетах в Приазовском государственном техническом университете, а также в Академии государственного управления при Президенте Украины. Работал председателем Приморской райгосадминистрации и заместителем бывшего мэра Юрия Хотлубея.
- Максим Ткач
- Константин Иващенко
- Яна Курилова
- Виктория Калачова
- Сергей Бурлаков
- Вадим Истратов
- Евген Хармышев
- Ирина Бодня
- Наталья Сотникова
"Партия Шария"
- Кристина Ходарина - докторант Национального университета "Одесская морская академия", преподаватель в университете. До предвыборной кампании не была известной.
- Александр Олейник
- Алексей Расказов
- Александр Тук
- Александр Баладин
- Даниил Овечкин
- Максим Кондратенко
- Элизавета Трехова
- Кристина Расказова
- Иван Брехов
"Сила людей"
- Максим Бородин – предприниматель. Окончил Мариупольский гуманитарный университет по специальности "Правоведение". Около 15 лет занимался развитием частного бизнеса: авторизованный сервисный центр по обслуживанию компьютерной техники.
- Олег Харченко
- Роман Амелякин
- Екатерина Сухомлинова
- Елена Золотарева
- Юрий Тельбизов
- Дмитрий Чичера
- Кирилл Вишняков
- Виктория Бахалова
- Наталья Акритова
"Слуга народа"
- Ксения Сухова - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета. Окончила Приазовский государственный технический университет и Донецкий государственный университет управления.
- Александр Халявинский
- Екатерина Хлименкова
- Ярослав Кильдишов
- Евген Матвеев
- Евген Березуцкий
- Павел Журавлев
- Юрия Кириченко
- Ирина Гоша
- Юрий Давыденко
"Удар"
- Инна Комиссарова – ранее была заместителем начальника управления по вопросам внутренней политики облгосадминистрации.
- Владислав Комиссаров
- Андрей Шайхатдинов
- Наталья Бухвал
- Виктор Мех
- Александр Волков
- Ольга Волкова
- Анатолий Бутенко
- Николай Рябченко
- Наталия Волкова
Напомним, недавно "Сегодня" писали, какие изменения ждут избирателей и кандидатов на местных выборах в 2020 году.
Кроме этого, ранее ЦИК предупредила об изменениях во время местных выборов, введенных из-за эпидемии коронавируса.
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