Кто мог "убрать" Захарченко: в СБУ назвали возможные мотивы убийства

Служба безопасности Украины предполагает, что гибель на оккупированной части Донецкой области Александра Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

"У нас есть основания полагать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отжатого в течение 2014-2018 годов", – рассказал Гуськов.

При этом он отметил, что существует и вероятность того, что Захарченко стал слишком неудобной фигурой для Кремля, из-за чего лидера боевиков и убили.

"Мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить довольно одиозную фигуру, которая – у нас есть информация, – мешала россиянам... и сегодня стала лишней", – отметил Гуськов.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно, на данный момент на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Ранее мы писали, что в июне появилась информация о том, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег в "ДНР".

Кроме того, координатор группы "Информационное сопротивление", военный аналитик Юрий Карин говорил, что возглавить боевиков "ДНР" вместо Захарченко может Александр Ходаковский.