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Кубок международного турнира Donbass Open Cup вернулся на Донбасс

9 сентября, 18:12

В решающем матче ХК "Донбасс" победил польскую "Краковию"

Кубок международного турнира Donbass Open Cup возвращается на Донбасс. В решающем матче соревнований, проходивших на арене "Альтаир" в Дружковке, хоккейный клуб Донбасс уверенно переиграл своего главного соперника – команду "Краковия" из Польши 4:1.

В воротах поляков расписались Евгений Билухин, Виктор Захаров, Александр Костиков и Филипп Пангелов Юлдашев. Хозяева льда завоевали почетный трофей пятый раз в истории.

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"Сегодня "Донбасс" сыграл отлично, и абсолютно справедливо добыл победу. Поздравляю соперника с первым местом. Мы впервые на этом турнире и нам очень понравилось. Организация на высшем уровне", – подчеркнул Рудольф Рогачек, главный тренер команды "Краковия.

"От этого турнира всегда зависит уверенность в дальнейшем. Когда три игры подряд – идет сплочение коллектива, когда ребята бьются друг за друга. Мы довольны игрой всех игроков и всех линий", – заверил Сергей Витер, главный тренер ХК "Донбасс".

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Отметим, что недавно лучший хоккейный клуб Украины представил свой талисман. Маскотом ХК "Донбасс" стала птица счастья – снегирь. Имя талисману дадут болельщики команды. Автору имени-победителя обещан игровой свитер хоккейного клуба.

Ранее мы писали, что школа ХК "Донбасс" пополнилась юными новобранцами.

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Источник: Сегодня

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