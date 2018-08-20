Тяжелораненых боевиков отправляют в больницу, легких – в ФАПы

Во 2-ю городскую больницу оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области свозят раненых и уничтоженных участников незаконных вооруженных формирований.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Twitter.

По его данным, с пятницы, 17 августа, в больницу поступили четыре тяжелораненых боевика, тела еще троих отправили в морг. На фельдшерско-акушерских пунктах в районе Пантелеймоновки и Зайцево находятся еще пятеро легкораненых боевиков, которым грозит заражение крови, т.е. сепсис, нередко возникающий на передовой.

"Вроде и затишье, но курочка по зернышку...", – так "Доктор Смерть" иронично сравнил процесс уничтожения боевиков Вооруженными силами Украины.

Напомним, неделей раннее "Доктор Смерть" рассказал о новых потерях боевиков на Приморском направлении. Там ВСУ отомстили за смерть морпеха под Мариуполем: четыре боевика уничтожены, шестеро – ранены.

Также ранее сообщалось, что по итогам 100 дней операции Объединенных сил были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести.