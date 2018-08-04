Курсанты, рабочие и наемники-профи: кого Россия бросает в бой на Донбассе

Местных жителей в "ЛНР" и "ДНР" держат в запасе, хотя они и не рвутся воевать за оккупантов

Командуют т.н. "армиями Л/ДНР" российские офицеры, а воевать туда зовут местных жителей оккупированных территорий, которых периодический вызывают на сборы, чтоб в любой момент мобилизовать и призвать их на фронт.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает "Радио Свобода".

По его словам, только за 2017-2018 гг. военное руководство РФ подготовило на полигонах 25 тысяч местных жителей, которых держит в качестве резерва, чтоб в любой момент усилить уже имеющуюся группировку в 35 тысяч солдат.

"Российские военные, во-первых, уточнили резервный потенциал, во-вторых, проводят мероприятия боевой подготовки с резервистами и, в-третьих, проводят собрания с резервистами. На 2-3 месяца вызывают резервистов. Затем проводят с ними строевую, огневую, тактическую, инженерную подготовку. Эти сборы и учения проводятся в принудительном порядке. Поскольку основа резервистов – это, как правило, рабочие госпредприятий, люди не хотят потерять работу из-за того, что откажутся от сборов", – объяснил он.

В свою очередь спикер международного разведсообщества InformNapalm Михаил Макарук рассказал, что самые опасные для украинской армии являются группировки "Сомали" и "Спарта", батальоны спецназа №1 и №3, которые более чем наполовину состоят из хорошо подготовленных российских наемников. Также на передовой регулярно появляются подразделения россиян, которых привозят на Донбасс для "обкатки", например, курсанты военных училищ.

"Из России нагнали достаточно военной техники, и сейчас военные обострения возникают в связи с тем, что приезжают новые русские кадры, которых нужно учить. Например, недавно артиллеристы, которые закончили артиллерийское училище в Санкт-Петербурге, засветились на Донбассе. Грубо говоря, они там проходили военную практику. Также в военные вузы Российской Федерации проходят обучение и террористы из "ДНР", – объяснил он.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал о серьезных проблемах в "армии ДНР". По его словам, некоторые подразделения боевиков существует только на бумаге, так как не укомплектованы личным составом. Кроме того, в стане противника процветает алкоголизм и наркомания.

Также сообщалось, что в НАТО раскрыли огромную "сеть" российских специалистов в "ДНР" и "ЛНР". Председатель Военного комитета Альянса Петр Павел рассказывал, Россия поддерживает боевиков не только вооружением и военной техникой, но и своими специалистами в управленческих структурах в различных сферах т.н. "ДНР" и "ЛНР", в которых задействованы до пяти тысяч специалистов из РФ.